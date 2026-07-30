Мэр Риги Виестур Клейнбергс в эфире передачи TV3 «900 секунд» заявил, что на период наиболее интенсивных работ рассматривается возможность закрытия моста для частного транспорта. Одновременно планируется создать новые парковки «Park&Ride» по обе стороны Даугавы.
Кроме того, определенные надежды возлагаются на завершение четвертой очереди Южного моста, а также обсуждается запуск железнодорожного маршрута в Болдераю.
В целом в период реконструкции моста ожидаются существенные ограничения движения. Предусмотрено, что на протяжении всего периода работ движение транспорта должно сохраняться как минимум по одной полосе в каждом направлении. Однако на отдельных кратковременных этапах движение по мосту может быть закрыто полностью.
Более точные схемы организации движения во время строительных работ, как отмечают в Рижской думе, ориентировочно станут известны в четвертом квартале этого года.
«Ремонт Вантового моста создаст для Риги множество серьезных и разноплановых вызовов. Прежде всего они будут носить негативный характер, поскольку в течение длительного времени передвижение жителей будет усложнено. Понадобится время, чтобы приспособиться к новым условиям. Поэтому решающее значение будет иметь качество подготовительных мероприятий, в том числе организация альтернативных транспортных потоков, которая позволит снизить негативные последствия. Эффективная организация движения и четкое информирование жителей и предпринимателей будут критически важны, поскольку неопределенность сама по себе создает дополнительные издержки», — считает экономист банка «SEB» Дайнис Гашпуйтис.
По мнению Конфедерации работодателей Латвии, последствия будут ощутимы не только для компаний, расположенных в непосредственной близости от моста. Наиболее серьезно пострадают предприятия, деятельность которых зависит от регулярного перемещения сотрудников, клиентов и поставок между двумя берегами Даугавы.
Наибольшие риски ожидаются для сферы услуг, розничной торговли, общественного питания, логистики, строительства, здравоохранения и других видов деятельности, требующих личного присутствия.
Существенное влияние также испытают компании, работающие в Пардаугаве и центре Риги, если их сотрудники ежедневно пересекают Даугаву, а также предприятия, логистические маршруты которых зависят от пропускной способности Вантового моста.
На вопрос «Diena» о том, какие именно предприниматели пострадают сильнее всего, в Рижской думе пока не смогли дать ответа. Однако экономист полагает, что экономические последствия, скорее всего, будут носить локальный характер и в основном затронут Ригу.
В масштабах страны противоположные эффекты в значительной степени компенсируют друг друга, поэтому общее влияние на валовой внутренний продукт может оказаться минимальным или вовсе нулевым.
Оценить конкретный масштаб последствий пока сложно. Тем не менее прежде всего могут пострадать предприятия в центре города и Пардаугаве, чья деятельность зависит от потока клиентов или регулярных поставок, например компании в сфере общественного питания, услуг и розничной торговли.
Кроме того, вероятно, увеличится число людей, которые предпочтут чаще работать удаленно.
(Diena)
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