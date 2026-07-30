Более точные схемы организации движения во время строительных работ, как отмечают в Рижской думе, ориентировочно станут известны в четвертом квартале этого года.

«Ремонт Вантового моста создаст для Риги множество серьезных и разноплановых вызовов. Прежде всего они будут носить негативный характер, поскольку в течение длительного времени передвижение жителей будет усложнено. Понадобится время, чтобы приспособиться к новым условиям. Поэтому решающее значение будет иметь качество подготовительных мероприятий, в том числе организация альтернативных транспортных потоков, которая позволит снизить негативные последствия. Эффективная организация движения и четкое информирование жителей и предпринимателей будут критически важны, поскольку неопределенность сама по себе создает дополнительные издержки», — считает экономист банка «SEB» Дайнис Гашпуйтис.

По мнению Конфедерации работодателей Латвии, последствия будут ощутимы не только для компаний, расположенных в непосредственной близости от моста. Наиболее серьезно пострадают предприятия, деятельность которых зависит от регулярного перемещения сотрудников, клиентов и поставок между двумя берегами Даугавы.