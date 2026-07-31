Дыра образовалась в районе Даммес, 8. Её огородили, чтобы обеспечить безопасность велосипедистов и пешеходов. Пока неизвестно, когда именно будет устранено повреждение и кто будет отвечать за ремонт.
В группе Imanta на Facebook люди шутили, что осталось теперь ещё Вантовый мост так же починить…
Велодорожку длиной 12,1 километра строили почти два года. Стоимость проекта составила около 6,7 млн евро.
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