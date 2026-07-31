Для Иманты такие встречи уже не являются редкостью. Ранее жители района также сообщали о косулях, появлявшихся рядом с домами. В комментариях к подобным публикациям рижане отмечали, что животные всё чаще выходят из лесов в поисках пищи или новых территорий.
Иманта расположена рядом с большими зелёными территориями, поэтому встречи жителей с дикими животными здесь случаются регулярно.
Специалисты напоминают: при встрече с диким животным не стоит пытаться приблизиться к нему, кормить или трогать. Лучше дать ему возможность спокойно уйти обратно в естественную среду.
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