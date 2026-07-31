Для Иманты такие встречи уже не являются редкостью. Ранее жители района также сообщали о косулях, появлявшихся рядом с домами. В комментариях к подобным публикациям рижане отмечали, что животные всё чаще выходят из лесов в поисках пищи или новых территорий.