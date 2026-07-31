Трамп подчеркнул, что «не уверен», выдаст ли Вашингтон Киеву соответствующую лицензию, добавив, что «мы рассматриваем этот вопрос».
«Это совершенно исключительное оружие, и… мы должны быть немного осторожнее в том, кому мы выдаем лицензии. Мы на самом деле не выдаем лицензии на оборудование», — заявил он.
Комментарий Трампа прозвучал всего через два дня после его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Зеленский охарактеризовал встречу как «хорошую» и сообщил, что лидеры двух стран обсудили «производство ракет-перехватчиков Patriot и ряд других идей». Украинский политик добавил, что недавно встретился с производителями ЗРК. «Я надеюсь, что мы начнем совместное производство. Это очень важно», — отметил он. Системы выпускают компании Lockheed и RTX.
В начале июля на саммите НАТО в Турции президент США утверждал, что Вашингтон предоставит Киеву лицензию.
Трамп: Уиткофф и Кушнер посетят Украину
Дональд Трамп заявил FT, что его внимание сосредоточено на прекращении войны России в Украине, добавив, что спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер в ближайшие дни впервые посетят Украину. «Проще говоря, мы хотим, чтобы война России с Украиной закончилась. Мы не думаем о ракетах. Нам нужен мир», — подчеркнул он.
Зеленский после ночных ударов РФ обратился к союзникам с просьбой о ракетах
Во время удара по Украине в ночь 30 июля Россия задействовала более 70 ракет, в основном баллистических, и более 280 ударных дронов, сообщил Владимир Зеленский.
«Важно, чтобы наши партнеры полностью понимали, что происходит и что от их готовности или неготовности помочь ракетами для ПВО напрямую зависит защита жизней людей. Прежде всего это касается Соединенных Штатов и тех партнеров, которые располагают ракетами для ЗРК Patriot и могут ими поддержать нашу оборону», — написал Зеленский в соцсетях.
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