«Это совершенно исключительное оружие, и… мы должны быть немного осторожнее в том, кому мы выдаем лицензии. Мы на самом деле не выдаем лицензии на оборудование», — заявил он.

Комментарий Трампа прозвучал всего через два дня после его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Зеленский охарактеризовал встречу как «хорошую» и сообщил, что лидеры двух стран обсудили «производство ракет-перехватчиков Patriot и ряд других идей». Украинский политик добавил, что недавно встретился с производителями ЗРК. «Я надеюсь, что мы начнем совместное производство. Это очень важно», — отметил он. Системы выпускают компании Lockheed и RTX.