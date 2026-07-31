В коммунах Сомо, Андернос и Ле Порж огонь может тлеть под сухой землёй или в слоях торфа, затем распространяться и вспыхивать вновь уже в другом месте. Это природное явление и называют «зомби‑пожаром».

«Почва на месте пожара под Ландирасом оставалась горячей два года, он до сих пор находится под наблюдением», — рассказывает лейтенант Сириль Веньер, пожарный, прибывший на помощь из департамента Эндр‑э‑Луар. «Полное тушение займёт как минимум несколько недель, а возможно и месяцы», — добавляет он. Всё это время зона должна оставаться под постоянным контролем.