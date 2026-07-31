Так было после пожара в Ландирасе в 2022 году, когда после острой фазы горения подземные очаги возгорания ещё долго оставались активными.
В коммунах Сомо, Андернос и Ле Порж огонь может тлеть под сухой землёй или в слоях торфа, затем распространяться и вспыхивать вновь уже в другом месте. Это природное явление и называют «зомби‑пожаром».
«Почва на месте пожара под Ландирасом оставалась горячей два года, он до сих пор находится под наблюдением», — рассказывает лейтенант Сириль Веньер, пожарный, прибывший на помощь из департамента Эндр‑э‑Луар. «Полное тушение займёт как минимум несколько недель, а возможно и месяцы», — добавляет он. Всё это время зона должна оставаться под постоянным контролем.
В лесу торф представляет собой скопление губчатого, легковоспламеняющегося вещества, богатого углеродом, который образуется при постепенном разложении растительной массы. Это топливо для скрытых под землёй раскалённых углей, которые ждут подходящих условий — ветра и засухи, — чтобы выпустить огонь на поверхность.
В окрестностях Ландираса после масштабного пожара 2022 года «эти тлеющие очаги, которые неожиданно вспыхивают на участке или в среде, где, казалось бы, нет никакого источника огня, и потому называются зомби‑пожарами, доставили нам массу проблем: они появлялись то тут, то там», — вспоминает командир Матьё Жомен, офицер Службы пожаротушения и спасения департамента Жиронда.
Четыре года назад пожарным почти пришлось прибегнуть к масштабным земляным работам.
«Пожарный дозор»: титанический труд
Пожар в районе Сомо, бушевавший неподалеку от полуострова Кап-Ферре и даже угрожавший агломерации Бордо, охватил местность разного типа с точки зрения геологии, в отличие от пожара под Ландирасом. Поэтому, по словам командира Матьё Жомена, важно «картографировать» этот сектор, чтобы организовать наблюдение, которое может растянуться на несколько месяцев.
В этом патрулировании, называемом «пожарным дозором», участвует Ассоциация по защите лесов от пожаров и ее волонтёры — в Аквитании их около 2 500 человек. Её председатель Брюно Лафон рассчитывает, однако, на дополнительные силы, чтобы выдержать такую нагрузку. «В августе будет жарко, так что возгорания будут происходить каждый день», — предупреждает он.
Ассоциации призывает включиться в эту борьбу всех неравнодушних — в частности, фермеров. Брюно Лафон надеется также привлечь военных, чтобы «проверять каждый пенёк». Это кропотливый, почти ювелирный труд, без которого ущерб лесу будет только расти вплоть до наступления зимы.
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