Французский контингент выполнял миссию на четырех истребителях «Rafale» при поддержке шести румынских истребителей «F-16 Fighting Falcon».

И французские, и румынские военные привлекались к перехвату и уничтожению беспилотников, нарушивших воздушное пространство стран Балтии: румынские силы действовали в Эстонии, а французские — в Латвии.

В свою очередь, поддержку миссии в Эстонии в пятницу принял турецкий контингент, сменивший португальских военнослужащих. Турецкие ВВС будут выполнять эту миссию с авиабазы Эмари впервые.