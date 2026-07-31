Как сообщило Министерство обороны Литвы, на состоявшейся в пятницу церемонии на авиабазе Шяуляй итальянский контингент принял руководство миссией по патрулированию воздушного пространства от французского и румынского контингентов.
Для итальянских ВВС это уже восьмое участие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
В состав завершившего миссию французского контингента входили около 110 военнослужащих, а румынского — около 100, включая пилотов, медицинский персонал, специалистов по связи и сотрудников подразделений обеспечения.
Французский контингент выполнял миссию на четырех истребителях «Rafale» при поддержке шести румынских истребителей «F-16 Fighting Falcon».
И французские, и румынские военные привлекались к перехвату и уничтожению беспилотников, нарушивших воздушное пространство стран Балтии: румынские силы действовали в Эстонии, а французские — в Латвии.
В свою очередь, поддержку миссии в Эстонии в пятницу принял турецкий контингент, сменивший португальских военнослужащих. Турецкие ВВС будут выполнять эту миссию с авиабазы Эмари впервые.
В течение следующих четырех месяцев турецкий контингент будет выполнять задачи по патрулированию воздушного пространства стран Балтии с авиабазы Эмари на пяти истребителях «F-16».
Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии на ротационной основе с марта 2004 года, когда страны Балтии вступили в альянс. С 2004 года миссия выполняется с авиабазы Шяуляй в Литве, а с 2014 года ее дополнительно поддерживает авиабаза Эмари в Эстонии.
Поскольку Россия продолжает войну против Украины, размещенные в странах Балтии истребители союзников не только реагируют на несанкционированные полеты российских военных самолетов, но и патрулируют воздушное пространство вблизи границ России и Беларуси.
В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину НАТО с марта 2022 года усилила защиту воздушного пространства, увеличив численность задействованных военнослужащих и количество истребителей.
На саммите НАТО в Анкаре было принято решение, что с 1 августа миссия получает статус усиленной миссии по патрулированию воздушного пространства, или миссии противовоздушной обороны.
Прежняя миссия по патрулированию воздушного пространства предусматривала наблюдение за воздушной обстановкой и реагирование на возможные нарушения. Переход к миссии по противовоздушной обороне расширяет ее полномочия и возможности: при необходимости воздушные угрозы могут быть нейтрализованы с использованием всей системы противовоздушной обороны НАТО.
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