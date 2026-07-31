От кандидатов требуется высшее образование в области журналистики, коммуникаций, международных отношений, политологии, экономики или смежных специальностей, а также не менее четырех лет опыта работы в сфере СМИ, связей с общественностью, государственных учреждениях, международных организациях, университетах или НПО.

Работа предполагает полную занятость — 40 часов в неделю. Годовая зарплата составит от 29 728 до 35 673 евро в зависимости от опыта и квалификации. Сотрудникам также обещают медицинскую страховку, оплачиваемые государственные праздники Латвии и США, участие в программе здоровья и доступ к спортивной инфраструктуре посольства.