В обязанности войдет подготовка пресс-релизов, аналитических материалов и информационных обзоров, взаимодействие с журналистами, а также письменный и устный перевод на всех трех языках. Кроме того, сотрудник будет ежедневно отслеживать публикации латвийских СМИ, анализировать общественные настроения по темам, связанным с США, готовить отчеты для руководства посольства, а также участвовать в ведении цифровых платформ и социальных сетей. Также ему предстоит помогать в организации пресс-конференций, интервью и других мероприятий для СМИ.
От кандидатов требуется высшее образование в области журналистики, коммуникаций, международных отношений, политологии, экономики или смежных специальностей, а также не менее четырех лет опыта работы в сфере СМИ, связей с общественностью, государственных учреждениях, международных организациях, университетах или НПО.
Работа предполагает полную занятость — 40 часов в неделю. Годовая зарплата составит от 29 728 до 35 673 евро в зависимости от опыта и квалификации. Сотрудникам также обещают медицинскую страховку, оплачиваемые государственные праздники Латвии и США, участие в программе здоровья и доступ к спортивной инфраструктуре посольства.
Подать заявку можно до 19 августа. Для участия в конкурсе необходимо предоставить резюме, мотивационное письмо и диплом о высшем образовании.
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