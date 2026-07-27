Шверна напомнила, что в начале 2026 года Конгресс США принял важное для безопасности Европы и Балтии решение, утвердив финансирование в размере 200 миллионов долларов на продолжение Балтийской инициативы безопасности и в 2026 году, что способствует укреплению обороноспособности стран Балтии и оборонному сотрудничеству с США.

«Такие визиты и регулярный диалог укрепляют наше сотрудничество и дают уверенность, что вместе мы сможем еще эффективнее заботиться о безопасности региона. Мы благодарны за последовательную поддержку, которая помогает укреплять обороноспособность Латвии и всего региона», — подчеркнул премьер.

Кулбергс также поблагодарил США за присутствие их солдат в Латвии, которое помогает укреплять безопасность в регионе и подтверждает единство союзников и их решимость защищать каждую страну-члена НАТО.