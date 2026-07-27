Как сообщила агентству ЛЕТА консультант премьер-министра по коммуникациям Элина Шверна, в воскресенье Кулбергс встретился с конгрессменами из Комитета по ассигнованиям Конгресса США, чтобы обсудить сотрудничество двух стран в сфере безопасности и его дальнейшее укрепление.
В ходе переговоров внимание было уделено актуальным вызовам в сфере безопасности, укреплению обороноспособности стран Балтии, значению военного присутствия союзников в Латвии, а также безопасности восточного фланга НАТО.
В Латвию прибыла крупнейшая на сегодняшний день делегация представителей Конгресса США.
Шверна напомнила, что в начале 2026 года Конгресс США принял важное для безопасности Европы и Балтии решение, утвердив финансирование в размере 200 миллионов долларов на продолжение Балтийской инициативы безопасности и в 2026 году, что способствует укреплению обороноспособности стран Балтии и оборонному сотрудничеству с США.
«Такие визиты и регулярный диалог укрепляют наше сотрудничество и дают уверенность, что вместе мы сможем еще эффективнее заботиться о безопасности региона. Мы благодарны за последовательную поддержку, которая помогает укреплять обороноспособность Латвии и всего региона», — подчеркнул премьер.
Кулбергс также поблагодарил США за присутствие их солдат в Латвии, которое помогает укреплять безопасность в регионе и подтверждает единство союзников и их решимость защищать каждую страну-члена НАТО.
Также обсуждалась дальнейшая поддержка Украины в ее борьбе против российской агрессии, в том числе значительная роль США в укреплении способности Украины к сопротивлению, а также в усилиях по достижению справедливого и прочного мира.
Министр обороны Райвис Мелнис встретился с представителями делегации Конгресса США, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и региональные геополитические вызовы, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.
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