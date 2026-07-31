За сутки Сеута получила людей численностью больше половины собственного населения.
Они заходили со стороны Марокко по суше и морю. Одни плыли вдоль волнореза Тарахаль, другие шли по мелководью, третьи воспользовались моментом, когда пограничники уже не могли сдерживать поток.
На кадрах сотни людей бегут по пляжу и улицам, кричат и поднимают руки. Но за этими картинами быстро появилась другая цифра.
Не менее 19 человек погибли.
Hundreds of thousands of migrants entered the Spanish enclave of Ceuta by land and sea, prompting local authorities to declare a state of emergency.
Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/JPp4eIfZwz
— PressTV Extra (@PresstvExtra) July 31, 2026
Одни утонули, пытаясь добраться до испанского берега. Другие оказались в давке. Спасатели продолжали искать тела в воде, пока новые группы всё ещё подходили к границе.
К утру город оказался переполнен. Люди размещались в парках, на улицах и возле спортивных объектов. Среди прибывших были семьи, подростки и дети без сопровождения взрослых. Местные службы признали, что имеющихся сил и помещений недостаточно.
Hundreds of thousands of migrants entered the Spanish enclave of Ceuta by land and sea, prompting local authorities to declare a state of emergency.
Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/JPp4eIfZwz
— PressTV Extra (@PresstvExtra) July 31, 2026
В Сеуту срочно перебросили военных и дополнительные подразделения полиции. Центр города начали перекрывать. Глава автономии потребовал объявить чрезвычайное положение национального масштаба, но власти Испании отказались считать происходящее основанием для такого шага.
Премьер Педро Санчес немедленно отправился в Сеуту. Король Филипп VI связался с ним и руководителем города. На другом берегу марокканские силы усилили охрану границы и применили водомёты, чтобы остановить новые группы.
Но кризис уже вышел далеко за пределы Северной Африки.
In Ceuta, newly arrived migrants are forcing their way into residential houses, trying to squat in other people’s homes and become “okupas,” after which it will be almost impossible to deport them. pic.twitter.com/NU8gFRwkFk
— Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026
Франция усилила проверки на границе с Испанией и привела в готовность специальное подразделение пограничной полиции. Париж готовится к тому, что часть прибывших попытается двигаться дальше на север.
В Италии потребовали временно приостановить участие Испании в Шенгенской зоне. Рим заявил, что решения Мадрида создают угрозу для остальных европейских стран.
Испания ответила обвинениями в демагогии и вызвала итальянского посла. Миграционный кризис всего за несколько часов превратился ещё и в открытый конфликт между двумя государствами Евросоюза.
Напряжение растёт и у второго испанского анклава в Африке. В Мелилье границу пересекли около 400 человек, после чего один из переходов пришлось закрыть.
Причины внезапного массового движения пока окончательно не установлены. Незадолго до кризиса испанский суд запретил автоматически возвращать людей, перехваченных в море возле Сеуты и Мелильи, без индивидуального разбирательства. Власти считают, что это решение могли использовать перевозчики и организаторы переходов.
В 2021 году похожий конфликт привёл в Сеуту около 10 тысяч человек и потряс всю Испанию.
Теперь прежний рекорд превышен почти в пять раз.
И пока Мадрид пытается вернуть контроль над несколькими километрами африканской границы, европейские страны уже начинают закрываться друг от друга.
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