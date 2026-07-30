За смерть неизвестного человека ему пообещали €25 тысяч.
До этого Натланд жил в норвежском Ставангере и подрабатывал в пиццерии. Но в марте прошлого года он согласился выполнить задание международной преступной группы, приехал в Англию и поселился в гостинице в Хаддерсфилде.
Через два дня в его номер ворвалась вооружённая полиция.
Под кроватью сотрудники нашли пакет, в котором лежали полуавтоматический пистолет, револьвер и 19 патронов.
Сам Натланд вышел к полицейским в одних трусах, улыбался и изображал пальцами, будто стреляет в одного из них.
«Будет прикольно кого-нибудь убить»
До поездки Натланд писал своей девушке, что отправляется на «безумную миссию».
«Будет немного круто кого-нибудь убить. Если меня не поймают, придётся отпраздновать», — сообщал он.
Один из его друзей также рассказал суду, что Натланд хвастался будущим заработком и говорил, что «кто-то умрёт».
Позже сам подросток утверждал, что всё это было лишь бравадой. По его словам, сначала он считал предложение шуткой или мошенничеством, а затем понял, что оказался в серьёзной опасности.
Он заявил, что хотел выстрелить себе в ногу, чтобы не выполнять заказ.
Однако присяжные этому объяснению не поверили.
Кто заказал убийство
По данным следствия, Натланда завербовала шведская преступная группировка Foxtrot Network. Её связывают с международной организованной преступностью и с иранскими властями.
Кого именно должен был убить норвежец, так и не установили.
Британская полиция заявила, что собранные доказательства показывают: Натланд прекрасно понимал, зачем его отправляют в Великобританию.
После ареста он лгал следователям, а из тюрьмы пытался убедить свою девушку не давать показания.
Присяжные совещались более 17 часов, прежде чем признать его виновным в заговоре с целью убийства.
Приговор ему вынесут в октябре.
Сам Натланд после оглашения вердикта лишь моргнул и внешне никак не отреагировал.
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