До этого Натланд жил в норвежском Ставангере и подрабатывал в пиццерии. Но в марте прошлого года он согласился выполнить задание международной преступной группы, приехал в Англию и поселился в гостинице в Хаддерсфилде.

Через два дня в его номер ворвалась вооружённая полиция.