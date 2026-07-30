Two firefighters have died in a #wildfire that broke out Wednesday on the southern Greek island of #Crete, the fire department said.
The two were among more than 150 firefighters battling a wildfire in the region of Rethymno in Crete that broke out Wednesday afternoon. pic.twitter.com/52Fh5w5iuF
— ShanghaiEyeofficial (@ShanghaiEye) July 29, 2026
Экспертов тревожит уже не только количество пожаров. Всё чаще они выходят из-под контроля, быстро меняют направление из-за ветра и возвращаются даже после того, как власти объявляют ситуацию стабилизированной.
В среду температура в Бордо достигла 38 градусов. Пожарным удалось не допустить распространения огромного огня из сосновых лесов к городским окраинам. В районе Мадрида, где воздух прогрелся до 37 градусов, крупнейший пожар в истории Испании был объявлен «технически стабилизированным».
Однако это ещё не означало, что опасность миновала.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что ближайшие часы станут решающими. Впервые в истории страны лесному пожару присвоили третий оперативный уровень, при котором управление борьбой со стихией перешло к национальному правительству.
Одновременно новый крупный пожар продолжал распространяться в районе Валенсии.
Огонь возвращается туда, где его уже остановили
Сильная жара и порывистый ветер резко осложняют работу пожарных. Даже локализованный участок может снова вспыхнуть, если ветер разнесёт тлеющие угли или изменит направление пламени.
Новые эвакуации начались в Греции и Турции. На Крите после гибели пожарных остался полностью выгоревший служебный автомобиль.
Two firefighters were killed in #Greece while fighting the #wildfires on the Crete island.
Another was reported killed in the mainland.
The Greek Coast Guard was deployed to rescue people trapped by rapidly spreading wildfires on the island, @AJEnglish reported. https://t.co/sBnen16V0D pic.twitter.com/eftZoWZJTR
— Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) July 30, 2026
Во Франции спокойная ночь помогла быстро потушить несколько новых очагов, но власти предупредили об ухудшении погодных условий. С начала пожара пострадали 126 пожарных, а площадь выгоревшей территории достигла 42 тысяч гектаров.
Это больше 58 тысяч футбольных полей.
Франция уже столкнулась с рекордной площадью лесных пожаров. Во Франции и Испании зарегистрировано также рекордное для этого времени года число возгораний.
Более 330 тысяч жителей и туристов в южной Европе были вынуждены покинуть дома и гостиницы.
Некоторые эвакуированные уже начали возвращаться. Но вместо домов они находят обгоревшие стены и уничтоженные вещи.
Семидесятичетырёхлетний житель Испании Хосе Фернандес после возвращения в свой посёлок обнаружил, что у него не осталось ни дома, ни документов, ни денег.
Пожары могут не закончиться и осенью
Европейский сезон лесных пожаров становится длиннее и жарче. Континент нагревается примерно в два раза быстрее среднего мирового уровня, а повторяющиеся волны жары высушивают леса и кустарники.
Растительность превращается в топливо ещё до того, как появляется первая искра.
Европейские чиновники не исключают, что отдельные пожары в этом году могут продолжаться даже в ноябре.
Для борьбы с огнём Франции были направлены семь самолётов и четыре вертолёта из других стран. Испания получила шесть самолётов, более ста спасателей и десятки единиц техники. К операции подключаются Румыния, Греция, Польша, Португалия, Сербия, Италия и Турция.
Но специалисты предупреждают: одними самолётами проблему уже не решить.
Эксперт координационного центра ЕС по чрезвычайным ситуациям Моисес Галан Сантано заявил, что тушение пожара является лишь последней линией защиты. Главной задачей должна стать профилактика.
Среди предложенных мер — контролируемый выпас животных, восстановление болот и пойм рек, улучшение данных о пожарах и обучение жителей безопасной эвакуации.
На первый взгляд выпас скота выглядит неожиданным способом борьбы со стихией. Но животные уменьшают количество сухой травы и кустарника, по которым огонь способен стремительно добраться до леса или населённого пункта.
В этом и заключается новая реальность: Европе приходится бороться с пожаром ещё до того, как он начался.
Потому что после появления пламени времени на старые методы может уже не остаться.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.