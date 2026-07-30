Экспертов тревожит уже не только количество пожаров. Всё чаще они выходят из-под контроля, быстро меняют направление из-за ветра и возвращаются даже после того, как власти объявляют ситуацию стабилизированной.

В среду температура в Бордо достигла 38 градусов. Пожарным удалось не допустить распространения огромного огня из сосновых лесов к городским окраинам. В районе Мадрида, где воздух прогрелся до 37 градусов, крупнейший пожар в истории Испании был объявлен «технически стабилизированным».

Однако это ещё не означало, что опасность миновала.