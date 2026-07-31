Там также подчеркнули, что «никто не продаёт футбол» и подобная идея якобы никогда не рассматривалась.

Однако план Инфантино предполагает создание компании FIFA Forward Enterprise. ФИФА намерена оценить её примерно в 20 миллиардов долларов и продать внешним инвесторам более 20% акций, получив около 4,2 миллиарда долларов. Под управление новой структуры могут перейти коммерческие проекты, связанные с чемпионатами мира и другими крупнейшими турнирами.

ФИФА обещает сохранить полный контроль над спортивными решениями. Критики возражают, что инвесторы, вложившие миллиарды, неизбежно потребуют роста прибыли, а чемпионат мира начнёт работать уже не только на футбол, но и на доход акционеров.