Все 55 национальных ассоциаций УЕФА единогласно согласились бойкотировать соревнования ФИФА, если президент организации, Джанни Инфантино, не откажется от планов привлечь частных инвесторов к коммерческим проектам чемпионата мира. Однако президент ФИФА отступать пока не собирается.
В организации заявили, что продолжат консультации со всеми 211 национальными федерациями.
«Мы уважаем публично высказанные мнения и опасения и подтверждаем приверженность открытому и демократическому процессу консультаций», — говорится в заявлении ФИФА.
Там также подчеркнули, что «никто не продаёт футбол» и подобная идея якобы никогда не рассматривалась.
Однако план Инфантино предполагает создание компании FIFA Forward Enterprise. ФИФА намерена оценить её примерно в 20 миллиардов долларов и продать внешним инвесторам более 20% акций, получив около 4,2 миллиарда долларов. Под управление новой структуры могут перейти коммерческие проекты, связанные с чемпионатами мира и другими крупнейшими турнирами.
ФИФА обещает сохранить полный контроль над спортивными решениями. Критики возражают, что инвесторы, вложившие миллиарды, неизбежно потребуют роста прибыли, а чемпионат мира начнёт работать уже не только на футбол, но и на доход акционеров.
В УЕФА заявили, что главный турнир планеты нельзя превращать в инвестиционный продукт. Европейские федерации готовы отказаться от участия во всех соревнованиях ФИФА до тех пор, пока проект не будет остановлен.
Против инициативы выступила и североамериканская конфедерация Concacaf. Серьёзные опасения также высказали представители Азии. Без поддержки Европы и значительной части других регионов Инфантино будет трудно собрать большинство голосов среди 211 членов ФИФА.
Цена конфликта может оказаться огромной.
Без европейских сборных чемпионат мира лишится Франции, Испании, Германии, Италии, Англии, Португалии и других ведущих футбольных держав. Под угрозой окажутся не только зрительский интерес и телевизионные доходы, но и сам смысл турнира, который должен определять сильнейшую сборную мира.
Теперь ФИФА предлагает национальным федерациям решить, готовы ли они открыть крупнейшие футбольные соревнования частному капиталу.
Европа уже дала свой ответ: если чемпионат мира начнут продавать по частям, она может просто не выйти на поле.
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