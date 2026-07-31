Они пожирают листья дубов, передвигаются по стволам длинными колоннами и строят огромные серые гнёзда. Однако главная угроза почти невидима.
Тела гусениц покрыты мельчайшими ядовитыми волосками. Они легко обламываются, подхватываются ветром и могут попасть на кожу, в глаза или дыхательные пути человека, который даже не приближался к дереву.
Последствия бывают крайне неприятными: сильный зуд, красные волдыри, воспаление глаз, кашель, одышка и тяжёлые аллергические реакции. В редких случаях контакт способен привести к анафилактическому шоку. Особенно опасны волоски для детей, пожилых людей, аллергиков и домашних животных.
В некоторых берлинских кварталах родители сообщали, что тела детей покрывались волдырями. Местным жителям приходилось принимать лекарства с кортизоном, а пожилые люди признавались, что опасаются лишний раз выходить из дома.
Город начал перекрывать места, куда летом обычно устремляются тысячи людей. В разных районах закрывались спортивные сооружения, детские площадки и участки парков. Из-за сильного заражения запретили посещать площадку для гриля в знаменитом Гёрлицер-парке. Несколько спортивных комплексов в Шарлоттенбурге также пришлось временно закрыть.
Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Фолькспарке Юнгфернхайде. Специалисты считают, что гусеницы могут присутствовать практически в любом берлинском парке, где растут дубы. Сильно заражённые участки отмечают лентами, а гнёзда снимают с деревьев специальными промышленными пылесосами.
Обычной щёткой или струёй воды их уничтожать нельзя. При попытке сбить гнездо миллионы опасных волосков могут взлететь в воздух.
Рабочие выходят к заражённым деревьям в защитных костюмах, очках и респираторах. Но убрать все гнёзда сразу невозможно. Власти двенадцати районов Берлина уже признали, что собственных сил им не хватает, и попросили городское правительство рассматривать нашествие не просто как проблему защиты деревьев, а как угрозу здоровью населения.
Опасность не исчезает и после того, как гусеницы превращаются в бабочек. Их волоски могут годами оставаться в старых гнёздах, траве и почве. В сухую погоду они вновь поднимаются в воздух вместе с пылью.
Именно тёплая и сухая погода создаёт для дубового шелкопряда почти идеальные условия. Поэтому жара, которая гонит жителей Берлина в зелёные зоны, одновременно помогает размножаться существам, способным превратить прогулку под дубами в обращение к врачу.
Берлинские парки пока не опустели полностью. Но теперь перед тем, как расположиться в тени, горожанам советуют сначала посмотреть вверх.
Серое паутинное гнездо на дубе может означать, что опасность уже висит прямо над головой.
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