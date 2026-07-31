Тела гусениц покрыты мельчайшими ядовитыми волосками. Они легко обламываются, подхватываются ветром и могут попасть на кожу, в глаза или дыхательные пути человека, который даже не приближался к дереву.

Последствия бывают крайне неприятными: сильный зуд, красные волдыри, воспаление глаз, кашель, одышка и тяжёлые аллергические реакции. В редких случаях контакт способен привести к анафилактическому шоку. Особенно опасны волоски для детей, пожилых людей, аллергиков и домашних животных.