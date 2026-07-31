Во многих местах в западной и центральной части страны, в том числе в столице, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о повышении температуры воздуха до +30…+32 градусов.
Местами в восточных краях и частично в Курземе температура воздуха в пятницу не превысит +27 градусов. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, который в Курземе сменится западным.
Небо будет частично затянуто облаками. Начиная с запада, местами пройдут кратковременные дожди, также возможны грозы, которые кое-где могут принести не только сильные ливни, но и град и шторм. Наибольший риск гроз будет во второй половине дня и вечером на востоке Курземе, в Земгале и Видземе, поздно вечером и ночью — в Латгале и в восточной части Видземе.
В Риге солнце прогреет воздух до +31 градуса, будет дуть умеренный южный ветер, небо частично затянет облаками. К вечеру возрастет вероятность грозы, ветер сменится на северо-западный.
Рекорд жары для последнего дня июля составляет +34,1 градуса, он был установлен в 2002 году в Риге.
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