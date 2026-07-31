Лембергс сравнил ситуацию с принципом безопасности, отметив, что в тот момент, когда убытки становятся неизбежными, необходимо отказаться от проекта, а не продолжать бороться за его реализацию любой ценой.
По его мнению, Rail Baltica с самого начала был популистским и безответственным проектом. Лембергс заявил, что, ознакомившись с первоначальным экономическим обоснованием, увидел в нем необоснованно оптимистичные прогнозы по пассажиропотоку и грузоперевозкам, которые, по его мнению, не соответствовали реальной ситуации в странах Балтии.
Депутат также выразил убеждение, что средства, уже вложенные в проект, было бы целесообразнее направить на развитие существующей железнодорожной инфраструктуры, создав качественное сообщение между Таллином и Берлином, что, по его словам, обошлось бы значительно дешевле.
Во время дискуссии затрагивался и вопрос железнодорожного сообщения с портами. Лембергс подчеркнул, что его критика не связана с интересами Вентспилсского порта, а касается общей экономической целесообразности проекта.
Он также обратил внимание на значительный рост стоимости проекта, напомнив, что первоначально для Латвии называлась сумма около 1,2 млрд евро, тогда как сейчас речь идет уже более чем о 12 млрд евро. При этом, по мнению Лембергса, по-прежнему нет достаточного объема пассажирских и грузовых перевозок, который мог бы оправдать такие инвестиции.
Лембергс также отметил, что железнодорожное сообщение между Таллином и Берлином существует уже сейчас, хотя во время поездки требуется пересадка или смена ширины железнодорожной колеи. По его мнению, это свидетельствует о том, что модернизация существующей инфраструктуры была бы более рациональным решением, чем строительство новой линии.
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