Разработанная система контроля предусматривает, что выполнение новых требований будут контролировать руководители структурных подразделений, которые будут отчитываться перед Бюро внутреннего контроля Государственной полиции. При этом проверки на содержание алкоголя не будут проводиться публично.

В полиции подчеркнули, что из-за действий отдельных сотрудников доверие ко всему коллективу не должно быть подорвано. «Мы также разъясняем внутри ведомства, что цель этих проверок — не оскорбить добросовестных коллег, которых, по нашему мнению, абсолютное большинство», — отметили в VP.