Как отметили в полиции, для проведения проверок будут использоваться уже имеющиеся в распоряжении ведомства алкотестеры, поэтому дополнительное финансирование на их закупку не потребуется.
Разработанная система контроля предусматривает, что выполнение новых требований будут контролировать руководители структурных подразделений, которые будут отчитываться перед Бюро внутреннего контроля Государственной полиции. При этом проверки на содержание алкоголя не будут проводиться публично.
В полиции подчеркнули, что из-за действий отдельных сотрудников доверие ко всему коллективу не должно быть подорвано. «Мы также разъясняем внутри ведомства, что цель этих проверок — не оскорбить добросовестных коллег, которых, по нашему мнению, абсолютное большинство», — отметили в VP.
Необходимость введения таких проверок связана с недавними происшествиями и поручением министра внутренних дел Яниса Домбравы.
Как сообщалось ранее, после трагедии в Приекуле, где находившийся вне службы пьяный полицейский до смерти избил человека, Домбрава потребовал от руководства Южно-Курземского участка полиции объяснений относительно мер по предотвращению употребления алкоголя сотрудниками.
Из полученных ответов министр сделал вывод, что проведение алкотестов ранее не было обычной практикой. В связи с этим решено ввести более строгие требования: полицейские, которые ежедневно носят оружие и управляют служебными автомобилями, должны будут каждое утро проходить проверку на алкоголь.
Политик вновь подчеркнул, что, даже оставляя в стороне саму трагедию, нахождение полицейского в общественном месте с уровнем алкоголя в крови более двух промилле является недопустимым при любых обстоятельствах.
В свою очередь премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список») в интервью TV3 заявил, что произошедшее абсолютно недопустимо, однако не считает этот случай свидетельством серьезных системных проблем или распространенной практики употребления алкоголя в полиции.
Кроме того, в среду в Аизкраукльском крае была задержана сотрудница полиции, которая, находясь вне службы в состоянии алкогольного опьянения, стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и скрылась с места аварии.
В настоящее время полицейская помещена в изолятор временного содержания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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