Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение десяти дней. Согласно данным Firmas.lv, с сегодняшнего дня Подколзин больше не входит в состав правления партии «Kopā Latvijai».
Согласно обвинению, Подколзин собирал и передавал разведывательную информацию о транспортных и логистических объектах критической инфраструктуры Латвии, включая ангары на территории Рижского аэропорта, их использование, а также сведения о системе контроля доступа и мерах безопасности в аэропорту.
Кроме того, он собирал информацию о строительстве государственной границы и приграничной инфраструктуры, мероприятиях по обороне и военной мобильности на границе с Россией, обучении иностранных военнослужащих в Латвии, а также сведения о конкретных гражданах Латвии, сообщили в Службе государственной безопасности (VDD).
Передача TV3 «Nekā personīga» ранее сообщала, что утекшая из России переписка свидетельствует о контактах Подколзина с Сергеем Васильевым, который в российских СМИ выступает как руководитель организации «Антифашисты Балтии». Из нее следует, что в 2023 и 2024 годах Подколзин неоднократно ездил в Москву, где встречался с Васильевым.
Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении журналистов, Подколзин, используя псевдоним «Вадим Седов», отправлял сведения об объектах на территории Рижского аэропорта, включая ангары и обрабатываемые там грузы.
По данным из открытых источников, Подколзин ранее был депутатом Даугавпилсской думы, возглавлял представительство Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) в России, работал экономическим атташе посольства Латвии и занимался деятельностью в авиационной отрасли.
Как уже сообщалось, в январе этого года VDD задержала четырех человек по подозрению в шпионаже. По данным следствия, они систематически собирали разведывательную информацию различного характера и передавали ее организации «Антифашисты Балтии», которая затем переправляла сведения Федеральной службе безопасности России (ФСБ) и другим структурам государства-агрессора.
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