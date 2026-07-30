Согласно обвинению, Подколзин собирал и передавал разведывательную информацию о транспортных и логистических объектах критической инфраструктуры Латвии, включая ангары на территории Рижского аэропорта, их использование, а также сведения о системе контроля доступа и мерах безопасности в аэропорту.

Кроме того, он собирал информацию о строительстве государственной границы и приграничной инфраструктуры, мероприятиях по обороне и военной мобильности на границе с Россией, обучении иностранных военнослужащих в Латвии, а также сведения о конкретных гражданах Латвии, сообщили в Службе государственной безопасности (VDD).