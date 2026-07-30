Дополнительные средства также необходимы для улучшения доступности компенсируемых лекарств и медицинских изделий, укрепления первичной медицинской помощи, развития кадрового потенциала, цифровизации отрасли, реализации мероприятий в сфере общественного здоровья и профилактики, а также развития инфраструктуры здравоохранения.

Особое внимание на заседании было уделено вопросам развития онкологической помощи, охраны здоровья матери и ребенка, лечения сердечно-сосудистых и редких заболеваний, психического здоровья и паллиативной помощи.