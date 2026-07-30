Большая часть приоритетного финансирования на 2027 год предусмотрена для повышения доступности и качества медицинской помощи, включая увеличение заработной платы медицинских работников, сокращение очередей пациентов, расширение объема медицинских услуг и совершенствование тарифов.
Дополнительные средства также необходимы для улучшения доступности компенсируемых лекарств и медицинских изделий, укрепления первичной медицинской помощи, развития кадрового потенциала, цифровизации отрасли, реализации мероприятий в сфере общественного здоровья и профилактики, а также развития инфраструктуры здравоохранения.
Особое внимание на заседании было уделено вопросам развития онкологической помощи, охраны здоровья матери и ребенка, лечения сердечно-сосудистых и редких заболеваний, психического здоровья и паллиативной помощи.
Также обсуждалась необходимость повышения доступности медицинских услуг в регионах, укрепления устойчивости системы здравоохранения и развития ориентированных на потребности пациентов услуг по всей Латвии.
Представители министерства проинформировали участников совета о ходе подготовки государственного бюджета и ограниченных финансовых возможностях в ближайшие годы. На заседании было подчеркнуто, что правительство намерено постепенно увеличивать финансирование здравоохранения, направляя на отрасль все большую долю государственных расходов.
Стратегический совет здравоохранения при Министерстве здравоохранения был создан в 2007 году. Это консультативный и координирующий орган, целью которого является привлечение профессиональных объединений, ассоциаций, государственных и муниципальных учреждений к формированию и реализации политики в сфере здравоохранения.
Задача совета — участвовать в разработке и реализации государственной политики в области здравоохранения, а также способствовать обмену информацией и сотрудничеству между Министерством здравоохранения, профессиональными организациями, государственными и муниципальными учреждениями.
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