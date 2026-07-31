«Это задача руководителя и администрации каждой больницы — максимально контролировать ситуацию и пытаться выявлять подобные случаи, а также реагировать на жалобы», — сказал министр.

Он добавил, что за такими случаями также следит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое оценивает, не появляются ли в системе подозрительные или повторяющиеся случаи.

По словам Абу Мери, за время своей врачебной практики он не сталкивался с тем, чтобы медицинский персонал требовал от пациентов дополнительные деньги. Он подчеркнул, что пациент либо оплачивает официальную платную услугу в кассе, либо получает помощь за счет государства, либо пользуется медицинской страховкой.