Министр здравоохранения Хосам Абу Мери («Новое Единство»), который также является кандидатом в депутаты 15-го Сейма, в эфире TV24 «На линии» пояснил, что речь не идет об установке камер в кабинетах врачей. По его словам, это было бы недопустимо, поскольку во время приема обсуждаются крайне чувствительные персональные данные пациентов.
«Нет, камеры в кабинетах мы установить не можем, потому что там находятся пациенты и обсуждаются очень чувствительные данные», — заявил Абу Мери.
Министр пояснил, что основная ответственность за предотвращение подобных ситуаций лежит на руководстве и администрации больниц. Именно руководители медицинских учреждений должны следить за тем, чтобы с пациентов не требовали дополнительных неофициальных платежей.
«Это задача руководителя и администрации каждой больницы — максимально контролировать ситуацию и пытаться выявлять подобные случаи, а также реагировать на жалобы», — сказал министр.
Он добавил, что за такими случаями также следит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое оценивает, не появляются ли в системе подозрительные или повторяющиеся случаи.
По словам Абу Мери, за время своей врачебной практики он не сталкивался с тем, чтобы медицинский персонал требовал от пациентов дополнительные деньги. Он подчеркнул, что пациент либо оплачивает официальную платную услугу в кассе, либо получает помощь за счет государства, либо пользуется медицинской страховкой.
«Это недопустимо», — сказал министр, говоря о случаях, когда медицинский работник требует дополнительную оплату.
В то же время министр призвал различать вымогательство денег и символические подарки, которые пациенты иногда приносят от чистого сердца. Он признал, что в медицине всегда были люди, которые после лечения хотели поблагодарить врача шоколадом, тортом, яблоками или домашними яйцами.
«Конечно, всегда будут такие добрые люди, которые принесут яйца, шоколад или торт», — отметил Абу Мери.
По его мнению, в подобных случаях необходимо сохранять человеческий подход. Министр рассказал, что сам неоднократно пытался отказаться от шоколада или торта, однако пациенты обижались, потому что воспринимали подарок как искреннюю благодарность.
«Пациент обижается и говорит: это от всего сердца, я сам испекла торт или принесла вам яблоки со своего сада», — рассказал министр.
Поэтому, по его мнению, границу следует проводить там, где благодарность превращается в обязательную плату за услугу. Если врач или другой медицинский работник требует деньги, это является коррупцией и недопустимо. Если же пациент после оказания помощи хочет символически поблагодарить врача, такую благодарность министр коррупцией не считает.
«Если человек хочет сказать спасибо домашними яйцами — это очень позитивно. Я не считаю это коррупцией. Но требовать деньги — это коррупция, и такого быть не должно», — подчеркнул министр здравоохранения.
Таким образом, инициатива Министерства здравоохранения не предполагает превращения больниц в объекты тотального наблюдения и не запрещает любые проявления человеческой благодарности. По словам Абу Мери, цель состоит в том, чтобы пациент не чувствовал себя обязанным доплачивать за услуги, которые ему положены в рамках государственного финансирования, медицинской страховки или официально оплачиваемой медицинской помощи.
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