По словам очевидцев, автомобиль на высокой скорости съехал с проезжей части и снес несколько дорожных знаков. После столкновения водитель, как утверждается, покинул место происшествия, оставив поврежденную машину посреди дороги.
Очевидцы предполагают, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Полиция пока не предоставила подробной информации об обстоятельствах аварии и местонахождении водителя.
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