73-летний финансист Евгений Окс уже с середины января находится под арестом. Служба госбезопасности (VDD) задержала его по подозрению в шпионаже в пользу России. А именно, Окс по заданию Федеральной службы безопасности РФ, или ФСБ, собирал сведения о двух проживающих в Латвии людях. О предпринимателе по имени «Владимир», который регулярно ездил в Россию, в том числе после полномасштабного вторжения России в Украину. В свою очередь, второе лицо — некий «Роман», преподаватель высшего учебного заведения, специалист в области IT, который также регулярно ездил в Россию.
Окс, как утверждается, собирал из публичных источников сведения о занятиях этих лиц, образовании, экономическом и имущественном положении. Вероятнее всего, ФСБ хотела узнать об этих людях больше, чтобы завербовать их самих или планировать какие-либо другие действия против государства, рассказал прокурор по делу Мартиньш Янсонс.
И в ходе досудебного процесса Окс свою вину тоже не признал.
«Он считает, что вся эта информация, которую он собирал и передавал, является публично доступной информацией и что она не может считаться шпионажем, однако это вовсе не так. Часть первая статьи 85 Уголовного закона предусматривает, что сбор и передача любых сведений иностранной разведывательной службе считается шпионажем», — пояснил прокурор.
Окс передавал собранную информацию представителю организации «Антифашисты Прибалтики» Сергею Васильеву, который сбежал в Россию и живет в Москве. Васильев затем передавал эту информацию сотруднику ФСБ. В ходе расследования также установлено, что Окс лично встречался с этим представителем ФСБ в Москве — их познакомил Васильев.
Через посредничество Васильева информацию России передавали в общей сложности четыре человека — всем предъявлены обвинения в шпионаже.
Всего четыре обвиняемых
Суд уже в среду, 29 июля, начал рассматривать дело, по которому обвиняется охранник магазина Игорь Андреев, который, по мнению обвинения, собирал сведения о людях, поддерживающих Украину. Также жена Васильева Ивета Балоде в августе предстанет перед судом — в настоящее время она находится под арестом.
Как утверждается, она собирала различные сведения об объектах критической инфраструктуры.
В свою очередь, в среду, 29 июля, суд утвердил заключенное прокурором Янсонсом соглашение с обвиняемым Ильей Подколзиным о признании вины и наказании — лишении свободы сроком на пять лет. Ему также назначено дополнительное наказание — пробационный надзор сроком на один год.
Подколзин получил и передал разведывательные сведения об объектах транспортной и логистической критической инфраструктуры, ангарах на территории Рижского аэропорта и их использовании, доступе к процедурам контроля и безопасности в аэропорту, а также другие сведения.
Подколзин 20 лет назад был депутатом Даугавпилсского самоуправления и сравнительно недавно вернулся в политику — его избрали в правление партии Kopā Latvijai. В свою очередь, в четверг, 30 июля, в регистре была внесена запись о его освобождении от должности.
Руководствовались идеологическими мотивами
«Все четыре человека собирали информацию, руководствуясь идеологическими мотивами; по крайней мере, в нашем распоряжении нет информации о том, что эти лица получили какое-либо вознаграждение за сбор и передачу этой информации», — заявил прокурор Янсонс.
С 2021 года в прокуратуре по фактам шпионажа всего начато 33 уголовных процесса. В этом году начато семь — это больше, чем в другие годы за весь год.
Прокурор Янсонс объясняет рост числа уголовных дел геополитической ситуацией, которая мотивирует этих лиц действовать против Латвии, поддерживая Россию.
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