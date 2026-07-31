«Он считает, что вся эта информация, которую он собирал и передавал, является публично доступной информацией и что она не может считаться шпионажем, однако это вовсе не так. Часть первая статьи 85 Уголовного закона предусматривает, что сбор и передача любых сведений иностранной разведывательной службе считается шпионажем», — пояснил прокурор.

Окс передавал собранную информацию представителю организации «Антифашисты Прибалтики» Сергею Васильеву, который сбежал в Россию и живет в Москве. Васильев затем передавал эту информацию сотруднику ФСБ. В ходе расследования также установлено, что Окс лично встречался с этим представителем ФСБ в Москве — их познакомил Васильев.

Через посредничество Васильева информацию России передавали в общей сложности четыре человека — всем предъявлены обвинения в шпионаже.