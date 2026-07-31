Как сообщалось ранее, после двух случаев, когда сотрудники полиции в свободное от службы время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили преступления, министр внутренних дел Янис Домбрава («Национальное объединение») инициировал служебную проверку в отношении Рукса.

В свою очередь Рукс поручил провести внутренний аудит, чтобы оценить действующую систему контроля и механизмы дисциплинарного надзора, а также найти дополнительные меры, которые позволят предотвратить подобные случаи в будущем.