По его словам, он готов инициировать соответствующие изменения в законодательстве. Кроме того, Рукс считает необходимым установить исключение из действующих норм, касающихся ежегодных медицинских осмотров сотрудников полиции. Речь идет о случаях, когда у медиков возникают подозрения на проблемы со здоровьем, способные повлиять на исполнение служебных обязанностей, в том числе на возможные зависимости. В настоящее время такая информация, согласно законодательству о защите прав пациентов, не передается руководству полиции.
Как сообщалось ранее, после двух случаев, когда сотрудники полиции в свободное от службы время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили преступления, министр внутренних дел Янис Домбрава («Национальное объединение») инициировал служебную проверку в отношении Рукса.
В свою очередь Рукс поручил провести внутренний аудит, чтобы оценить действующую систему контроля и механизмы дисциплинарного надзора, а также найти дополнительные меры, которые позволят предотвратить подобные случаи в будущем.
Напомним, в минувшие выходные в Приекуле находившийся вне службы пьяный полицейский во время массового праздника смертельно избил педагога. В среду в Аизкраукльском крае была задержана сотрудница полиции, которая, находясь вне службы в состоянии алкогольного опьянения, устроила дорожно-транспортное происшествие и скрылась с места аварии.
После трагедии в Приекуле в профилактических целях в полиции будут введены проверки на алкоголь. Они коснутся сотрудников, которые при исполнении служебных обязанностей носят табельное оружие и управляют служебным транспортом.
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