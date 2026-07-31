Обычно летом сюда приезжают отдыхающие с палатками, пловцы и любители водных прогулок. Туристические суда ежегодно перевозят тысячи пассажиров. Но в разгар сезона многие лодки оказались на суше.

Среди них и большое прогулочное судно Jumbo. Его владелец Иван Дюриг признался, что был вынужден распустить команду. Работать просто негде, вода отступила от причалов, а уровень озера уже более чем на девять метров ниже обычного.