Озеро Брене на границе Франции и Швейцарии почти исчезло после нескольких месяцев засухи и трёх волн жары подряд. Уровень питающей его реки Ду стремительно снизился, а от популярного летнего курорта остался пейзаж, больше похожий на декорации фильма о конце света.
Обычно летом сюда приезжают отдыхающие с палатками, пловцы и любители водных прогулок. Туристические суда ежегодно перевозят тысячи пассажиров. Но в разгар сезона многие лодки оказались на суше.
Среди них и большое прогулочное судно Jumbo. Его владелец Иван Дюриг признался, что был вынужден распустить команду. Работать просто негде, вода отступила от причалов, а уровень озера уже более чем на девять метров ниже обычного.
Причём ситуация продолжает ухудшаться. Каждый день вода опускается ещё примерно на 22 сантиметра.
Для владельцев туристического бизнеса это почти идеальный кошмар: высокий сезон начался, отдыхающие готовы платить, катера исправны, но самого озера практически нет. Дюриг опасается, что год закончится убытками.
С апреля в регионе выпало примерно вдвое меньше осадков, чем обычно. Метеорологи сравнивают нынешнюю засуху с самыми тяжёлыми периодами 1976, 2003 и 2018 годов. Существенных дождей до середины августа пока не ожидается.
Жители рассказывают, что озеро уже мелело в засушливые годы, однако раньше подобные события не повторялись с такой частотой.
Теперь десятки лодок стоят на потрескавшемся дне. Рыба оказалась заперта в оставшейся узкой полосе воды, рядом плавают лишь несколько лебедей. Практически пересох и знаменитый водопад Со дю Ду, который раньше был одной из главных местных достопримечательностей.
«Когда здесь есть вода, это удивительное и почти сказочное место. Смотреть на него сейчас очень тяжело», — рассказал 69-летний местный житель Марсьяль Бейелер.
Ещё несколько месяцев назад туристы выбирали лучший ракурс для фотографии. Теперь они снимают то, что осталось от озера.
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