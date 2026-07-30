В ближайшую ночь ожидается преимущественно ясная погода. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, который в Курземе и Земгале усилится до умеренного. Температура воздуха опустится до +15…+19 градусов, а на востоке страны — до +12…+15 градусов.
Днем сохранится небольшая облачность, однако, начиная с западных районов страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в Курземе он сменит направление на западное.
В Риге ночью и утром ожидается преимущественно ясная погода. Днем облаков станет больше, а к вечеру возрастет вероятность грозы. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, который во второй половине дня сменится на западный и северный. Температура воздуха составит около +19 градусов ночью и до +30 градусов днем.
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