Днем сохранится небольшая облачность, однако, начиная с западных районов страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в Курземе он сменит направление на западное.

В Риге ночью и утром ожидается преимущественно ясная погода. Днем облаков станет больше, а к вечеру возрастет вероятность грозы. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, который во второй половине дня сменится на западный и северный. Температура воздуха составит около +19 градусов ночью и до +30 градусов днем.