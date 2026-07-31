Козловскис отметил, что не видит необходимости в отставке начальника Госполиции Арманда Рукса в связи с этими инцидентами. «Я очень надеюсь, что он этого не сделает», — сказал Козловскис, выразив мнение, что оценка необходима, но «корень в другом».
Козловскис упомянул, что в Латвии ежегодно задерживают примерно 3000 человек, однако в отношении сотрудников полиции не наблюдается тенденции к росту. В том числе за время работы Рукса на треть сократилось число дисциплинарных и административных нарушений, зафиксированных у полицейских.
Правонарушения в Латвии совершают в том числе солдаты и учителя, подчеркнул Козловскис. «Это происходит в обществе в целом, а полицейские — тоже общество», — отметил министр.
В то же время он согласен с тем, что министр внутренних дел имеет право инициировать служебную проверку.
Как сообщалось, министр внутренних дел Янис Домбрава инициировал служебную проверку в отношении Рукса.
Также сообщалось, что в минувшие выходные в Приекуле пьяный полицейский в нерабочее время убил мужчину, а в среду, 29 июля, вечером в Айзкраукле была задержана сотрудница полиции, которая в состоянии алкогольного опьянения стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и позже скрылась. В выдохе женщины было констатировано 3,18 промилле алкоголя.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.