Козловскис упомянул, что в Латвии ежегодно задерживают примерно 3000 человек, однако в отношении сотрудников полиции не наблюдается тенденции к росту. В том числе за время работы Рукса на треть сократилось число дисциплинарных и административных нарушений, зафиксированных у полицейских.

Правонарушения в Латвии совершают в том числе солдаты и учителя, подчеркнул Козловскис. «Это происходит в обществе в целом, а полицейские — тоже общество», — отметил министр.