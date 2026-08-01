Как правило, мошенники создают сайт или всплывающее уведомление, где утверждается, что на устройстве пользователя возникла какая-то техническая проблема. Её предлагается «устранить» путём выполнения простых действий. Например, скопировать и ввести определённую команду или подтвердить какое-то действие. Таким способом запускается вредоносный софт, который даёт киберпреступникам возможность получить доступ к компьютеру и украсть данные, хранящиеся там.

Эксперты по кибербезопасности призывают соблюдать особую осторожность, если на сайте внезапно просят срочно что-то исправить или выполнить непонятные технические действия. Особенно это касается случаев, когда к пользователю обращаются с просьбой скопировать команды, открыть системные инструменты или загрузить неизвестные программы. Самый безопасный вариант — закрыть подозрительный сайт и не выполнять никаких указаний оттуда. Если есть сомнения, лучше проконсультироваться у проверенного ИТ-специалиста.