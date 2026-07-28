25 июля состоялось шествие в рамках фестиваля вина Сабиле.
«Окунитесь в атмосферу веселья и станьте частью театрализованного шествия в рамках фестиваля вина в Сабиле!» — так зазывали гостей ещё в июне представители культурного центра Сабиле на своей странице в Фейсбуке. Обещали 25 июля шествие в рамках фестиваля знаменитого вина Сабиле. И оно состоялось.
В этом году театрализованное шествие назвали так: «Цирк уходит, клоуны остаются!» Праздник произвел на общественность такое впечатление, что о нем говорят и пишут в соцсетях до сих пор.
Правда, мнения о шествии противоречивые. Организаторов, в частности, даже обвинили в расизме из-за того, что в шествии участвовали персонажи, одетые курьерами и с болтовскими сумками по доставке еды. Некоторые персонажи покрасили лица в темный цвет. В итоге это вызвало следующие впечатления:
-Черный грим» в юморе равен нулю. Со знаком минус.
-Как место с богатой историей этнического многообразия, Сабиле должен особенно хорошо понимать всю серьезность последствий расизма и предрассудков. Высмеивать группу людей за то, что они не могут изменить — цвет кожи и происхождение — глупо.
-Теперь будет повод обвинить Сабиле в прославлении нацизма.
-Учитывая обстановку в Риге, это выступление меня немного огорчает.
— Хорошее отражение того, что происходит в Риге.
…В итоге организаторы праздника извинились перед теми, кого шествие, задуманное как шуточное, могло оскорбить. И напомнили о чувстве юмора, которое помогает смотреть на жизнь весело.
Prieks, ka mums vēl ir humora izjuta saistībā uz šiem inženieriem. pic.twitter.com/PicGFy05DI
— Žaklīna (@Zaklina2022) July 26, 2026
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