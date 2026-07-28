

«Окунитесь в атмосферу веселья и станьте частью театрализованного шествия в рамках фестиваля вина в Сабиле!» — так зазывали гостей ещё в июне представители культурного центра Сабиле на своей странице в Фейсбуке. Обещали 25 июля шествие в рамках фестиваля знаменитого вина Сабиле. И оно состоялось.

В этом году театрализованное шествие назвали так: «Цирк уходит, клоуны остаются!» Праздник произвел на общественность такое впечатление, что о нем говорят и пишут в соцсетях до сих пор.