В Вашингтоне во вторник, 28 июля, закончилась встреча между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она прошла без представителей СМИ: по ее окончании не состоялось пресс-конференции. «Зеленский покинул Белый дом», — сообщило агентство Reuters, добавив, что президент Украины находился внутри чуть больше часа.
Зеленский: Мы провели хорошую встречу
Позже Зеленский написал в своем Telegram-канале, что провел с президентом Трампом «хорошую встречу» в Овальном кабинете. «Благодарю за все, что мы совместно делаем, чтобы защитить жизни украинцев и добиться мира. Прежде всего я выразил президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины», — заявил Зеленский.
По его словам, вместе с американским президентом он обсудил «вопрос лицензий на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, а также некоторые другие идеи». Зеленский также рассказал, что на встерече обсуждались дипломатические усилия по завершению войны в Украине и то, «как активизировать дипломатический процесс».
«Наши команды согласуют детали дальнейшего взаимодействия. Благодарен Соединенным Штатам за неизменную поддержку», — заключил Зеленский.
Главные приоритеты: средства ПВО и стратегическое сотрудничество
Ранее, комментируя возможные темы беседы с главой американского государства, Владимир Зеленский называл противоракетную оборону и стратегическое сотрудничество Украины с Америкой «приоритетом номер один».
В преддверии поездки Зеленского в США агентство Reuters писало со ссылкой на источники, что президент Украины намерен продолжать настаивать на необходимости поставок Киеву средств ПВО, срочно необходимых Киеву для защиты от продолжающихся российских ударов. Другой темой разговора двух лидеров должно стать завершение сделки по дронам между странами, говорилось в той публикации.
В другом сообщении Reuters передавало со слов источника, что официальные лица из Украины и США обсуждали возможность сделать России предложение об установлении перемирия в воздухе в рамках очередного пакета по возможным условиям прекращения войны в Украине.
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