Ранее, комментируя возможные темы беседы с главой американского государства, Владимир Зеленский называл противоракетную оборону и стратегическое сотрудничество Украины с Америкой «приоритетом номер один».

В преддверии поездки Зеленского в США агентство Reuters писало со ссылкой на источники, что президент Украины намерен продолжать настаивать на необходимости поставок Киеву средств ПВО, срочно необходимых Киеву для защиты от продолжающихся российских ударов. Другой темой разговора двух лидеров должно стать завершение сделки по дронам между странами, говорилось в той публикации.

В другом сообщении Reuters передавало со слов источника, что официальные лица из Украины и США обсуждали возможность сделать России предложение об установлении перемирия в воздухе в рамках очередного пакета по возможным условиям прекращения войны в Украине.