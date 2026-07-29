23 июля около 08:00 Сергей Апинис вышел из дома по адресу Kurzemes prospekts 6, Riga и поехал в сторону аэропорта, предположительно на трамвае №1 и автобусе №22.

Он не планировал никуда улетать. Нет подтверждения, что Сергей прибыл в аэропорт или вылетел.