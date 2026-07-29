В частности, сообщается следующее:
23 июля около 08:00 Сергей Апинис вышел из дома по адресу Kurzemes prospekts 6, Riga и поехал в сторону аэропорта, предположительно на трамвае №1 и автобусе №22.
Он не планировал никуда улетать. Нет подтверждения, что Сергей прибыл в аэропорт или вылетел.
Около 12:00 телефон отключился, после чего связь с ним пропала.
Приметы: рост 176 см, худощавое спортивное телосложение, карие глаза, татуировка в виде щита на всей правой руке.
Одежда: светлые джинсы, синяя майка, тёмно-синяя спортивная куртка, чёрные кроссовки. При себе была небольшая сумка через плечо (около 20 × 15 см).
Сергей не употребляет алкоголь и другие одурманивающие вещества. Полиция уже занимается поисками.
Если вам что-либо известно, пожалуйста, позвоните: +371 26056660
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