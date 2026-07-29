Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый впервые поговорил по телефону с главнокомандующим войсками НАТО в Европе, генерал-лейтенантом Военно-воздушных сил США Алексусом Гринкевичем, передает в среду, 29 июля, агентство dpa. В ходе беседы он изложил свои представления о том, какими путями Украина может одержать победу над Россией в развязанной ей войне и какие средства для этого необходимы.
По данным агентства, речь в беседе двух главкомов шла о расширении украинских атак на тыл России. Ранее те же процессы анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, необходимо предотвратить проникновение российских войск в украинские оборонительные линии, подчеркнул Драпатый в разговоре с Гринкевичем. О реакции генерала НАТО не сообщается.
С весны Украина значительно расширила свои удары с использованием БПЛА и ракет по российским целям, расположенным даже в сотнях километров за линией фронта. При этом, по сообщениям западных СМИ, Киев пользуется разведывательной поддержкой стран Запада. Украинские удары, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), привели к значительным перебоям с поставками топлива в России и на оккупированных и аннексированных ею территориях.
Зеленский решил назначить Драпатого новым главкомом ВСУ неделю назад
21 июля президент Украины объявил, что новым главнокомандующим ВСУ станет генерал-майор Михаил Драпатый, с июня 2025 года возглавлявший Объединенные силы ВСУ. По словам главы государства, решение принято после обсуждения будущей конфигурации Генерального штаба ВСУ и дальнейшего развития армии. Зеленский поблагодарил за службу Александра Сырского.
Михаилу Драпатому 43 года. Военную службу он начал в должности командира взвода в 72-й отдельной механизированной бригаде. В 2016 году Драпатый был награжден орденом «Народный Герой Украины». Назначить его на должность главкома ВСУ требовали некоторые участники массовых протестов, начавшихся в Украине после отставки министра обороны Михаила Федорова.
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