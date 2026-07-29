По данным агентства, речь в беседе двух главкомов шла о расширении украинских атак на тыл России. Ранее те же процессы анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, необходимо предотвратить проникновение российских войск в украинские оборонительные линии, подчеркнул Драпатый в разговоре с Гринкевичем. О реакции генерала НАТО не сообщается.

С весны Украина значительно расширила свои удары с использованием БПЛА и ракет по российским целям, расположенным даже в сотнях километров за линией фронта. При этом, по сообщениям западных СМИ, Киев пользуется разведывательной поддержкой стран Запада. Украинские удары, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), привели к значительным перебоям с поставками топлива в России и на оккупированных и аннексированных ею территориях.