Учёные проанализировали более 3700 рассказов о снах и событиях реальной жизни, собранных у 287 человек в возрасте от 18 до 70 лет. На протяжении двух недель участники записывали, что происходило с ними днём и что они видели ночью.
Исследователи также учитывали характер человека, качество сна, особенности мышления и привычку погружаться в собственные фантазии. Для обработки огромного массива текстов использовались технологии искусственного интеллекта.
Результаты показали, что содержание снов нельзя назвать ни полностью случайным, ни изначально хаотичным. Оно складывается из сложной смеси личных особенностей человека, его склонности к блужданию мыслей, интереса к сновидениям и даже качества сна.
У тех, кто часто позволяет мыслям бесцельно перескакивать с одного на другое, сны чаще оказывались обрывочными и быстро меняющимися. Люди, придававшие сновидениям большое значение, видели более насыщенные и захватывающие истории.
При этом мозг не просто прокручивает прошедший день заново. Он берёт знакомые места, эмоции, воспоминания и возможные события, а затем собирает из них совершенно новую реальность.
Рабочий кабинет во сне может внезапно соединиться с больницей, школьным классом или незнакомым городом. Люди меняются местами, события перескакивают одно в другое, а привычные пространства начинают жить по собственным законам.
На содержание ночных видений влияют не только личные переживания. След в них оставляют и крупные события внешнего мира. Исследователи обнаружили, что даже такие потрясения, как пандемия COVID-19, способны менять то, что видят во сне сразу многие люди.
Получается, каждую ночь мозг не выключается и не показывает случайное кино. Он смешивает личность, эмоции, качество сна и события окружающего мира — а затем создаёт из них новую версию реальности.
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