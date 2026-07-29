У тех, кто часто позволяет мыслям бесцельно перескакивать с одного на другое, сны чаще оказывались обрывочными и быстро меняющимися. Люди, придававшие сновидениям большое значение, видели более насыщенные и захватывающие истории.

При этом мозг не просто прокручивает прошедший день заново. Он берёт знакомые места, эмоции, воспоминания и возможные события, а затем собирает из них совершенно новую реальность.

Рабочий кабинет во сне может внезапно соединиться с больницей, школьным классом или незнакомым городом. Люди меняются местами, события перескакивают одно в другое, а привычные пространства начинают жить по собственным законам.