Именно поэтому такие люди десятилетиями слышали знакомые слова: нужно взять себя в руки, чаще выходить из дома, больше двигаться и постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Однако для некоторых пациентов этот логичный совет может закончиться резким ухудшением состояния.