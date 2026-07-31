«Знаете что! Это не депутаты. Это водители на полную ставку», — написал автор публикации.
Он подсчитал, что при условной цене топлива около 1,50 евро за литр на эту сумму можно приобрести примерно 11 419 литров. При среднем расходе автомобиля 4,5 литра на 100 километров такого количества топлива хватило бы приблизительно на 253 763 километра.
Длина земного экватора составляет около 40 075 километров. Таким образом, рассчитанного объёма топлива хватило бы примерно на 6,3 поездки вокруг Земли по экватору. Кстати, среднее расстояние от Земли до Луны — около 384 400 км.
«Я проезжаю около 30 тысяч километров в год — поверьте, это совсем не мало. Причём у меня время от времени бывают ещё Финляндия и Польша. Но 253 763 километра — что за чертовщина? Кто-то здесь валяет дурака», — возмутился пользователь.
По его подсчётам, три депутата израсходовали объём топлива, сопоставимый с содержимым железнодорожной цистерны.
«Три депутата осушили одну 30-тонную железнодорожную цистерну!» — написал автор.
Оригинальная публикация в X
Приведённые цифры являются расчётами автора поста, основанными на опубликованной им таблице. При этом из публикации неясно, за какой именно период были начислены компенсации и какие поездки вошли в указанную сумму.
Ziniet ko ! Šitie NAV deputāti. Šie ir pilnas slodzes autobraucēji.
Ja rēķinam , ka trasē Rīga -Liepāja- tāds daudz maz sakarīgs dīzelis ēd vid. 4.5 litrus.
Ja attālums ir apt. 210km un tas ceļš nepārkāpjot , bet arī nekur uz mirkli nepiestājot ir 2.30h !
Turp atpakaļ ar… pic.twitter.com/iLN7cwQNmm
— sirups pins (@SirupsP) July 31, 2026
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