Он подсчитал, что при условной цене топлива около 1,50 евро за литр на эту сумму можно приобрести примерно 11 419 литров. При среднем расходе автомобиля 4,5 литра на 100 километров такого количества топлива хватило бы приблизительно на 253 763 километра.

Длина земного экватора составляет около 40 075 километров. Таким образом, рассчитанного объёма топлива хватило бы примерно на 6,3 поездки вокруг Земли по экватору. Кстати, среднее расстояние от Земли до Луны — около 384 400 км.