Муниципалитет также просит обеспечить государственную (главным образом финансовую — прим.ред.) поддержку учреждениям самоуправления, нагрузка на которые значительно возросла из-за работы Центра приема просителей убежища, сообщает отдел коммуникации и маркетинга самоуправления Ропажского края.
Письмо подготовлено на основании наблюдений муниципальной полиции Ропажского края, обращений жителей и информации об участившихся нарушениях общественного порядка в Муцениеки и близлежащих населенных пунктах.
Самоуправление подчеркивает, что деятельность Центра приема просителей убежища является государственной функцией, однако дополнительную нагрузку от его работы в повседневной деятельности в первую очередь несут муниципальная полиция, сиротский суд и другие службы самоуправления. Из-за увеличения числа вызовов у муниципальной полиции остается меньше возможностей для регулярного патрулирования и оперативного реагирования в других населенных пунктах Ропажского края.
Серьезная дополнительная нагрузка ложится и на сиротский суд Ропажского края. Его сотрудники участвуют в опросах несовершеннолетних, доставленных в Центр приема просителей убежища, организуют проведение экспертиз, медицинской помощи и устройство детей в приемные семьи или другие формы внесемейного ухода. В отдельных случаях такие услуги обходятся самоуправлению примерно в 3000 евро в месяц на одного несовершеннолетнего.
В профильное министерство уже направлены расчеты дополнительных расходов сиротского суда за 2024 и 2025 годы, однако решение об их компенсации до сих пор не принято.
Для улучшения ситуации самоуправление призывает государство обеспечить постоянное присутствие Государственной полиции в Муцениеки, выделить финансирование на дополнительные патрули муниципальной полиции, усиление потенциала сиротского суда, а также расширить систему видеонаблюдения в общественных местах.
По мнению Ропажского краевого самоуправления, улучшить ситуацию с безопасностью можно только за счет скоординированного взаимодействия государственных и муниципальных учреждений, четкого распределения ответственности и соответствующего государственного финансирования.
Цель этих мер — обеспечить защиту права местных жителей на безопасную среду проживания и дать муниципальным службам возможность полноценно выполнять свои обязанности на всей территории Ропажского края.
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