Серьезная дополнительная нагрузка ложится и на сиротский суд Ропажского края. Его сотрудники участвуют в опросах несовершеннолетних, доставленных в Центр приема просителей убежища, организуют проведение экспертиз, медицинской помощи и устройство детей в приемные семьи или другие формы внесемейного ухода. В отдельных случаях такие услуги обходятся самоуправлению примерно в 3000 евро в месяц на одного несовершеннолетнего.

В профильное министерство уже направлены расчеты дополнительных расходов сиротского суда за 2024 и 2025 годы, однако решение об их компенсации до сих пор не принято.

Для улучшения ситуации самоуправление призывает государство обеспечить постоянное присутствие Государственной полиции в Муцениеки, выделить финансирование на дополнительные патрули муниципальной полиции, усиление потенциала сиротского суда, а также расширить систему видеонаблюдения в общественных местах.