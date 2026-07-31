«Возможно, прежде чем продолжать читать нам лекции, ей пора объяснить миру, почему она до сих пор сохраняет колониальные анклавы в Африке», — добавил израильский дипломат, имея в виду Сеуту и Мелилью.

Сеута и Мелилья расположены на северном побережье Африки. Испания считает их неотъемлемой частью своей территории, тогда как Марокко оспаривает испанский суверенитет над этими городами и называет их оккупированными территориями.