«Испания, которая не упускает возможности читать Израилю лекции, объявила чрезвычайное положение в Сеуте после кризиса, вызванного её миграционной политикой», — написал Данон в социальной сети X.
«Возможно, прежде чем продолжать читать нам лекции, ей пора объяснить миру, почему она до сих пор сохраняет колониальные анклавы в Африке», — добавил израильский дипломат, имея в виду Сеуту и Мелилью.
Сеута и Мелилья расположены на северном побережье Африки. Испания считает их неотъемлемой частью своей территории, тогда как Марокко оспаривает испанский суверенитет над этими городами и называет их оккупированными территориями.
Публикация Данона вызвала резкую реакцию в Испании. Министр транспорта Оскар Пуэнте, процитировав слова израильского дипломата, написал: «Что ж, всё становится довольно ясно».
Министерство иностранных дел Израиля позднее дистанцировалось от высказывания Данона. Представитель ведомства Дана Эрлих заявила, что комментарий посла при ООН не отражает официальную позицию Государства Израиль.
Отношения Мадрида и Иерусалима заметно ухудшились после начала войны в Газе. Испания признала Государство Палестина и неоднократно выступала с жёсткой критикой действий Израиля.
Spain, which never misses an opportunity to lecture Israel, has declared a state of emergency in Ceuta following the crisis over its immigration policy.
Maybe before it continues lecturing us, it’s time it explained to the world why it still maintains colonial enclaves in…
— Danny Danon דני דנון (@dannydanon) July 30, 2026
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