«Трудно понять, как человек может настолько неуважительно относиться к животным и одновременно к окружающим людям, которые здесь отдыхают», — написала женщина в Facebook. Она напомнила, что маршрутом ежедневно пользуются велосипедисты, пешеходы и семьи с детьми.
Пока неизвестно, при каких обстоятельствах телята погибли и почему их оставили у дороги. Автор публикации призвала откликнуться всех, кто заметил в этом районе подозрительный транспорт или располагает другой информацией.
Организация по защите животных Zootēka, распространившая сообщение Зане, призвала не делать преждевременных выводов. При этом там подчеркнули, что независимо от причины гибели животных оставлять их у дороги недопустимо, и призвали ответственные службы тщательно установить обстоятельства произошедшего.
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