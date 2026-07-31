Пока неизвестно, при каких обстоятельствах телята погибли и почему их оставили у дороги. Автор публикации призвала откликнуться всех, кто заметил в этом районе подозрительный транспорт или располагает другой информацией.

Организация по защите животных Zootēka, распространившая сообщение Зане, призвала не делать преждевременных выводов. При этом там подчеркнули, что независимо от причины гибели животных оставлять их у дороги недопустимо, и призвали ответственные службы тщательно установить обстоятельства произошедшего.