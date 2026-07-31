Отправлять недисциплинированных работников сельского хозяйства на службу в армию правитель Белоруссии распорядился 21 июля, заявив: «Всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе».

Глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой 22 июля уточнил, что такие военные сборы будут длиться два-три месяца. По его словам, правитель Белоруссии ввел «самый жесткий, мобилизационный режим» сбора урожая, и в распоряжение Министерства обороны страны будут направлять «нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев». Условия службы для них будут «спартанскими», и у «тунеядцев» появится возможность улучшить собственную физическую форму, а также исправить свои «ошибки» полезным трудом на благо армии страны, подчеркнул Крутой.