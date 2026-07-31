Правитель Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 30 июля, разъяснил свое распоряжение направлять аграриев, не справляющихся со своей работой во время сбора урожая, на так называемые военно-воспитательные работы. «Это не для того, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Если ты не хочешь работать на этой работе, мы тебя проверим на другой. Нормальной мужской и женской работе — в армии», — сказал Лукашенко в ходе рабочего визита в Брестскую область. По его словам, речь идет не об «издевательстве над людьми», а о возможности «проявить себя на другой работе — мужской сложной работе». Одновременно Лукашенко выразил уверенность в том, что жители Белоруссии могут многого достичь, если на всех уровнях будет налажена трудовая и технологическая дисциплина, передает госагентство БелТА.
Отправлять недисциплинированных работников сельского хозяйства на службу в армию правитель Белоруссии распорядился 21 июля, заявив: «Всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе».
Глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой 22 июля уточнил, что такие военные сборы будут длиться два-три месяца. По его словам, правитель Белоруссии ввел «самый жесткий, мобилизационный режим» сбора урожая, и в распоряжение Министерства обороны страны будут направлять «нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев». Условия службы для них будут «спартанскими», и у «тунеядцев» появится возможность улучшить собственную физическую форму, а также исправить свои «ошибки» полезным трудом на благо армии страны, подчеркнул Крутой.
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