Вооруженные силы Украины продолжают крушить инфраструктуру крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. За две недели атакам беспилотников подверглись ключевые объекты компании — согласно предварительным оценкам, она могла потерять до 15% складских площадей.
Насколько сильно пошатнулась устойчивость бизнеса Wildberries, еще только предстоит оценить. Некоторые логистические центры после атак снова начинают работать, параллельно компания ищет новые, в том числе в ближнем зарубежье.
При этом известно, что еще в 2025 году маркетплейс столкнулся с трудностями в обслуживании своих внушительных долгов. Вероятно, они не были слишком серьезными. Но продолжение атак их неизбежно усилит — и рикошетом ударит по кредиторам Wildberries, в числе которых крупнейшие российские банки.
Атаки по складам Wildberries ударят по крупным российским банкам?
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью DW рассказал, что нарушение снабжения фронта — это лишь одна из целей атак на крупнейший российский маркетплейс. Ранее такое объяснение давал президент Украины Владимир Зеленский.
Подоляк в своем интервью сделал акцент на других целях. Причинение ущерба компании с «6,2 трлн рублей оборота» (собственная оценка Wildberries — 6,1 трлн за 2025 год. — Ред.), по словам Подоляка, ударит и по ее кредиторам, в числе которых он выделил крупнейшие банки: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и ПСБ. Результатом этого может стать «страшная дефискализация» российского бюджета.
Советник офиса Владимира Зеленского также рассчитывает, что пожары на складах маркетплейса вызовут социальное недовольство — «огромного количества людей, которые “вне политики”, которые просто зарабатывают деньги» и в один момент «лишаются всего, тех перспектив, которые могли бы иметь в стране, которая не воюет». Наконец, разрушение бизнеса Wildberries, как считает Подоляк, должно послать сигнал элитам. В числе бенефициаров маркетплейса он упомянул не только близкого к Кремлю бизнесмена Сулеймана Керимова (об этом много писали российские СМИ), но и чиновников администрации российского президента Антона Вайно и Алексея Громова (о том, что они могут быть связаны с Wildberries, ранее не сообщалось).
Примерно те же соображения в интервью блогеру Дмитрию Гордону высказал совладелец и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point (известна прежде всего дальнобойными ракетами «Фламинго») Денис Штилерман: «Нужно добить Wildberries и Ozon — это обязательно. Это приведет к краху банковской системы, потому что это одни из основных заемщиков… У ВТБ и так были дела не очень, а сейчас… триллионы рублей кредитов окажутся безвозвратно потерянными — это может положить второй самый крупный банк».
Какую роль маркетплейсы Wildberries и Ozon играют в экономике РФ
Масштабы бизнеса Wildberries и его главного конкурента Ozon, которого в своем интервью упомянул Денис Штилерман, действительно огромны.
Некоторые эксперты полагают, что оценка оборота, то есть совокупная стоимость всех проданных товаров и оказанных услуг, которую дает Wildberries, несколько завышена. Но, как бы то ни было, речь о триллионах рублей. Ozon как публичная компания публикует аудированную отчетность. Его оборот в 2025 году составил 4,16 трлн рублей. Учитывая, что Wildberries, согласно независимым оценкам, контролирует примерно 45% российского рынка интернет-торговли, а Ozon — около 30%, их общий оборот вряд ли меньше 10 трлн рублей. Это почти 5% ВВП России.
Высокая зависимость маркетплейсов от кредитных ресурсов — тоже факт. Причем российские власти обеспокоились потенциальными рисками, которые она несет, еще до того, как Украина начала наносить удары по Wildberries.
В обзоре финансовой стабильности за четвертый квартал 2025 года — первый квартал 2026-го ЦБ отметил, что за прошлый год общая задолженность пяти российских «бигтехов» выросла на 53% — до 2 трлн рублей. Активы при этом выросли лишь на 48%, до 4,6 трлн. Иными словами, долги копятся быстрее, чем развивается бизнес. Регулятор отметил, что «продолжит взаимодействовать с компаниями для повышения их прозрачности». Какие именно компании регулятор причисляет к «бигтехам», в документе не указано, но из текста явно следует, что Wildberries и Ozon — в их числе. Авторы обзора подчеркивают: «Рост бигтехов сопровождается значительными инвестициями в инфраструктуру, прежде всего в расширение складских помещений».
Долговая нагрузка Ozon известна из его отчетности. За 2025 год чистый долг вырос на 28% до 291,6 млрд рублей. Краткосрочные займы составляли всего 80 млрд. Проблем с их обслуживанием у компании не было. По Wildberries полной картины нет. Из отчетности ее основного операционного юридического лица (ООО «РВБ») следует, что объем краткосрочных займов за год вырос почти в восемь раз — со 104 млрд до 802 млрд рублей. Также у компании было 28 млрд рублей долгосрочных обязательств. Ozon отчитывается по международным стандартам, Wildberries — по российским. Сравнивать эти данные в лоб некорректно — они дают лишь общее представление. К тому же неизвестно, что с другими юридическими лицами Wildberries. По данным источников издания The Bell, общая долговая нагрузка Wildberries на конец 2025 года могла составить 1,3 трлн рублей, а долг отдельно перед ВТБ — 500 млрд рублей.
Получит ли Wildberries поддержку от государства?
Wildberries в целом выглядит идеальной мишенью для дроновых атак. В отличие от Ozon компания сделала ставку на строительство гигантских логистических центров, по которым легко попасть и которые очень хорошо горят — крупнейшие по площади соответствуют паре десятков футбольных полей. И именно по ним бьют украинские дроны. При этом у компании колоссальные долги, которые ей и так было трудно обслуживать. В пояснении к отчетности ООО «РВБ» признало, что частично нарушило обязательства перед кредиторами, однако те не стали требовать досрочного погашения.
Способность Wildberries обслуживать долги на прежних условиях уже вызывает сомнения. По данным Reuters, совладелица маркетплейса Татьяна Ким обратилась к правительству с просьбой о помощи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с этим рассказал, что «ситуация, конечно же, на контроле у правительства, там осуществляется диалог, но пока никаких конкретных решений на этот счет не принято».
О том, что Wildberries может рассчитывать на «различные формы кредитной поддержки», заявил топ-менеджер ВТБ Дмитрий Пьянов. Это ожидаемо. Помимо того что ВТБ — крупный кредитор маркетплейса (и уже поэтому заинтересован в том, чтобы он устоял), в конце мая госбанк и группа компаний RWB, в которую входит Wildberries, объявили о стратегическом партнерстве. На первом этапе ВТБ приобрел 5% в капитале «ВБ Банка».
Детали договоренностей RWB и ВТБ — что именно к ним привело и связаны ли они напрямую с долгами маркетплейса, — остаются неизвестными. Буквально за несколько недель до объявления совладелица Wildberries Татьяна Ким называла слухи об альянсе с ВТБ «чушью». Госбанк пообещал партнеру значительные инвестиции — в том числе под них акционеры ВТБ одобрили проведение рекордной в его истории дополнительной эмиссии объемом 314 млрд рублей. Аналитики инвестиционных компаний, впрочем, предположили, что часть этой суммы госбанк потратит на решение собственных проблем. Глава ВТБ Андрей Костин признавал, что для выполнения требований ЦБ банку нужно до 700 млрд рублей дополнительного капитала в 2027-2028 гг.
В любом случае продолжение атак на инфраструктуру Wildberries создает существенные проблемы для каждого «стратегического партнера». Вопрос лишь в их масштабе. Он напрямую зависит от того, как долго атаки будут продолжаться.
При этом дополнительный удар по ВТБ может нанести и распространение атак на инфраструктуру Ozon. В конце июня госбанк получил крупный пакет акций маркетплейса в залог под кредит в размере 320 млрд рублей его крупнейшему акционеру — АФК «Система». Пожары на складах этот залог обесценят. Даже сейчас, когда дроны по Ozon не бьют, котировки его акций на Мосбирже ползут вниз — точно так же, как и котировки акций ВТБ.
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