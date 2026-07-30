В обзоре финансовой стабильности за четвертый квартал 2025 года — первый квартал 2026-го ЦБ отметил, что за прошлый год общая задолженность пяти российских «бигтехов» выросла на 53% — до 2 трлн рублей. Активы при этом выросли лишь на 48%, до 4,6 трлн. Иными словами, долги копятся быстрее, чем развивается бизнес. Регулятор отметил, что «продолжит взаимодействовать с компаниями для повышения их прозрачности». Какие именно компании регулятор причисляет к «бигтехам», в документе не указано, но из текста явно следует, что Wildberries и Ozon — в их числе. Авторы обзора подчеркивают: «Рост бигтехов сопровождается значительными инвестициями в инфраструктуру, прежде всего в расширение складских помещений».

Долговая нагрузка Ozon известна из его отчетности. За 2025 год чистый долг вырос на 28% до 291,6 млрд рублей. Краткосрочные займы составляли всего 80 млрд. Проблем с их обслуживанием у компании не было. По Wildberries полной картины нет. Из отчетности ее основного операционного юридического лица (ООО «РВБ») следует, что объем краткосрочных займов за год вырос почти в восемь раз — со 104 млрд до 802 млрд рублей. Также у компании было 28 млрд рублей долгосрочных обязательств. Ozon отчитывается по международным стандартам, Wildberries — по российским. Сравнивать эти данные в лоб некорректно — они дают лишь общее представление. К тому же неизвестно, что с другими юридическими лицами Wildberries. По данным источников издания The Bell, общая долговая нагрузка Wildberries на конец 2025 года могла составить 1,3 трлн рублей, а долг отдельно перед ВТБ — 500 млрд рублей.

Получит ли Wildberries поддержку от государства?