До сих пор Саудовская Аравия старалась держаться в стороне от войны США с Ираном и до последнего времени избежала ущерба, причиненного иранскими дронами и ракетами другим арабским союзникам США в Заливе — Кувейту, Иордании, Бахрейну. И благодаря огромному нефтепроводу перебрасывала нефть из восточных провинций на юго-западное побережье, к нефтяному терминалу в Янбу. Оттуда танкеры везли ее через Баб-эль-Мандебский пролив покупателям в Азии.

Однако после возобновления американских ударов по Ирану в начале июля иранские ракеты долетели и до Саудовской Аравии. И вот теперь хуситы грозят блокировать судоходство. Судя по всему, делается это под прямым руководством иранских военачальников: агентство Reuters со ссылкой на источники в Иране и Йемене сообщает, что делегация из десяти или даже двадцати сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с грузом военного оборудования вылетела из Ирана в контролируемую хуситами часть Йемена 13 июля.

«Командиры КСИР поехали туда, чтобы поддержать операции хуситов и обучить их пользованию новыми ракетными системами», — заявил агентству один из собеседников в Иране. Что думает об этом МИД Ирана, оперативно выяснить не удалось, но в прошлом Тегеран отрицал, что снабжает хуситов ракетами. Хуситы тоже отрицают военные связи с Ираном, утверждая, что сами занимаются своим вооружением.