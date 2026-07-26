Арабские страны Персидского залива, в былые времена — гавань стабильности с низкой преступностью и еще более низкими налогами, теперь учатся жить с угрозами постоянных нападений с другого берега Залива — из все еще хорошо вооруженной исламской республики Иран.
Похоже, к этой беде добавляется и еще одна. Йеменские хуситы, судя по всему, отказались от заключенного в 2022-м году перемирия с Саудовской Аравией. На этой неделе два саудовских судна были поражены ракетами. Еще 10, как заявляют хуситы, после оглашенного ими ультиматума развернулись и ушли из саудовских портов.
Таким образом, под угрозой оказалось судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе, который связывает южную оконечность Красного моря с Индийским океаном. Это важно и само по себе, а еще более — из-за продолжающейся блокады Ираном Ормузского пролива, который необходим для экспорта нефти и химической продукции из стран Персидского залива.
До сих пор Саудовская Аравия старалась держаться в стороне от войны США с Ираном и до последнего времени избежала ущерба, причиненного иранскими дронами и ракетами другим арабским союзникам США в Заливе — Кувейту, Иордании, Бахрейну. И благодаря огромному нефтепроводу перебрасывала нефть из восточных провинций на юго-западное побережье, к нефтяному терминалу в Янбу. Оттуда танкеры везли ее через Баб-эль-Мандебский пролив покупателям в Азии.
Однако после возобновления американских ударов по Ирану в начале июля иранские ракеты долетели и до Саудовской Аравии. И вот теперь хуситы грозят блокировать судоходство. Судя по всему, делается это под прямым руководством иранских военачальников: агентство Reuters со ссылкой на источники в Иране и Йемене сообщает, что делегация из десяти или даже двадцати сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с грузом военного оборудования вылетела из Ирана в контролируемую хуситами часть Йемена 13 июля.
«Командиры КСИР поехали туда, чтобы поддержать операции хуситов и обучить их пользованию новыми ракетными системами», — заявил агентству один из собеседников в Иране. Что думает об этом МИД Ирана, оперативно выяснить не удалось, но в прошлом Тегеран отрицал, что снабжает хуситов ракетами. Хуситы тоже отрицают военные связи с Ираном, утверждая, что сами занимаются своим вооружением.
Группировка хуситов стала единым движением в 2014-м году: тогда, на волне революционных потрясений «Арабской весны» во многих странах региона, отряды этого шиитского племени, живущего на самом севере Йемена, пошли маршем на юг и захватили столицу страны Сану. Затем захвачены были несколько густонаселенных районов Йемена, в том числе и стратегически важный порт Худейда.
В 2015-м Саудовская Аравия решила помочь законному свергнутому правительству Йемена, решив, что иметь у своих южных границ группировку, которую поддерживает их давний противник, Иран, им совсем не нужно. В Эр-Рияде полагали, что с помощью новейших западных самолетов и ракет повстанцев удастся быстро склонить к капитуляции и переговорам.
Не получилось. Несмотря на чудовищные потери среди гражданского населения от массовых обстрелов, хуситы не капитулировали и через 10 лет уже прочно укрепились во власти. После заключенного с саудовцами перемирия хуситы переключились на борьбу с Израилем — в основном атакуя связанные с Израилем морские перевозки в Красном море. Они обстреливали и корабли США и Великобритании, которые полтора года держали йеменское побережье под контролем, пытаясь защищать торговые перевозки.
И точно так же, как берег Ормузского пролива на иранской стороне, побережье Красного моря в Йемене полно пещер, тоннелей и других укромных мест, где можно сравнительно безопасно хранить боеприпасы, быстро извлекая их для нового нападения.
В мае 2025-го года США заключили перемирие с хуситами, но теперь президент США Дональд Трамп обещает «разобраться» с ними, и угроза того, что война заново откроется и на этом фронте, весьма реальна.
Относительное спокойствие у берегов Красного моря было нарушено еще 7 июля, когда в результате ракетного обстрела хуситами затонул сухогруз Eternity C, шедший порожняком из Сомали после доставки туда гуманитарной помощи. Судно ходило под флагом Либерии, а принадлежало греческой компани Cosmoship. Причиной для нападения, по заявлению хуситов, стало то, что другие суда этой компании заходили в израильские порты.
Карта политических пожаров на Ближнем Востоке изменилась. Ситуация стабилизировалась в двух странах, которые много лет раздирала гражданская междоусобица — Ираке и Сирии. Номинально держится перемирие в секторе Газа, хотя там продолжают гибнуть люди. На западном берегу реки Иордан напряжение на пределе из-за продолжающегося захвата земель израильскими поселенцами. Пока что сохраняется прекращение огня между Израилем и «Хезболлой» в Ливане.
Но заискрило в Персидском заливе и на Аравийском полуострове. Дональд Трамп ввязался в войну с Ираном, выхода из которой никак не находится.
Каждую ночь американская авиация утюжит мосты, дороги и электростанции в Иране, но так и не может заставить КСИР отступиться от Ормузского пролива. Каждую ночь Иран, пытаясь вбить клин между США и их союзниками в Заливе, отвечает ударами по арабским странам, по местам, где размещены американские авиабазы.
И каждый новый день, пока танкеры и суда с химической продукцией и удобрениями не могут выйти из Персидского залива, международные цепочки поставок напрягаются все сильнее и сильнее. Если закроется еще и Красное море, давление на мировую экономику усилится.
Дополнительной нервозности прибавило соглашение США с Саудовской Аравией по созданию ядерной энергетической программы. Ничто пока не позволяет предположить, что саудовцы попытаются использовать ее для получения ядерного оружия. Но сама мысль об этом вызывает страх за то, что свои ядерные программы могут начать форсировать другие страны региона — Турция и Египет.
Конечно, Ближний Восток хорошо знаком со всплесками напряженности и насилия, и пока что это еще не самое худшее из того, что регион видел в последние десятилетия. Но в совокупности эти разные тревожные сигналы говорят о том, что без прочного и всеобъемлющего соглашения между США и Ираном ему грозит длинный и тяжелый период нестабильности.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.