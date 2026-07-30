Между тем прокурор Люблинского воеводства Гжегож Трусевич уточнил, что на место происшествия направляется специалист из Украины, который участвовал в расследовании «нескольких десятков, а возможно, и большего числа подобных случаев». «Прежде всего мы хотели бы установить, можно ли на основании того, что нам удалось обнаружить на данный момент, идентифицировать этот летательный аппарат, который взорвался здесь, в поле», — подчеркнул Трусевич.

Тем временем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что речь идет об «еще одном недопустимом нарушении воздушного пространства ЕС, вызванном недавними ударами России по Украине, на этот раз — над территорией Польши».

«Чтобы положить конец этой ситуации, мы всеми силами помогаем Украине выиграть эту войну», — подчеркнула фон дер Ляйен. Она добавила, что Брюссель создает надежную европейскую архитектуру безопасности «на суше, на море и в воздухе».