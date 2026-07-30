Польша не была целью атаки, предположительно, российской крылатой ракеты Х-101. Об этом в четверг, 30 июля, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на месте падения объекта в районе населенного пункта Тарнава-Колония Люблинского воеводства.
«Россия будет делать все возможное, чтобы снять с себя ответственность. Мы уважаем решение прокуратуры и не выносим окончательного вердикта по этому делу, но, согласно оценке военных в отношении обломков ракеты, все указывает на то, что это была российская ракета Х-101», — заявили в канцелярии премьера.
Фрагменты разбросаны в радиусе не менее 200 метров от воронки, образовавшейся после падения ракеты, уточнило «Польское радио».
Между тем прокурор Люблинского воеводства Гжегож Трусевич уточнил, что на место происшествия направляется специалист из Украины, который участвовал в расследовании «нескольких десятков, а возможно, и большего числа подобных случаев». «Прежде всего мы хотели бы установить, можно ли на основании того, что нам удалось обнаружить на данный момент, идентифицировать этот летательный аппарат, который взорвался здесь, в поле», — подчеркнул Трусевич.
Тем временем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что речь идет об «еще одном недопустимом нарушении воздушного пространства ЕС, вызванном недавними ударами России по Украине, на этот раз — над территорией Польши».
«Чтобы положить конец этой ситуации, мы всеми силами помогаем Украине выиграть эту войну», — подчеркнула фон дер Ляйен. Она добавила, что Брюссель создает надежную европейскую архитектуру безопасности «на суше, на море и в воздухе».
Во время российской воздушной атаки на Украину в ночь на 30 июля в Польше звучала сирена воздушной угрозы, системы обороны были приведены в состояние повышенной готовности.
«Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши была повышена боеготовность средств противовоздушной обороны, включая дежурные пары истребителей», — написало оперативное командование вооруженных сил Польши. Военные сообщили, что польские системы ПВО в течение ночи отслеживали перемещение не менее 12 ракет в воздушном пространстве над Западной Украиной, которые, судя по траектории полета, «представляли потенциальную угрозу для воздушного пространства Польши».
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