После прибытия дополнительного экипажа мужчину задержали и поместили в полицейскую машину. Оттуда он попытался самостоятельно выбраться и снова убежать, но безуспешно.

Для дальнейших процессуальных действий на место вызвали Государственную полицию. Рижская муниципальная полиция также начала административный процесс за неоднократное неповиновение законным требованиям сотрудников.