Очевидцы указали полицейским на мужчину, который скрылся во дворах многоквартирных домов. Вскоре его догнали и потребовали остановиться и пройти к служебному автомобилю, однако водитель несколько раз отказался выполнить законные требования.
После прибытия дополнительного экипажа мужчину задержали и поместили в полицейскую машину. Оттуда он попытался самостоятельно выбраться и снова убежать, но безуспешно.
Для дальнейших процессуальных действий на место вызвали Государственную полицию. Рижская муниципальная полиция также начала административный процесс за неоднократное неповиновение законным требованиям сотрудников.
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