За последние дни более 1500 мигрантов прорвались в испанский автономный город Сеута, расположенный на африканском побережье Гибралтарского пролива и граничащий с Марокко. В эксклаве разворачивается «гуманитарная и социальная чрезвычайная ситуация», заявил глава автономного города Хуан Хесус Вивас в четверг, 30 июля.
«Сегодня ситуация еще хуже: прибывает больше людей, центры приема перегружены, и еще одна жизнь унесена морем», — написал Вивас в соцсети X. Позднее власти Сеуты сообщили о девяти утонувших людях, пытавшихся добраться до испанского эксклава в последние дни.
Этот приток мигрантов стал самым масштабным с 2021 года, когда границу Сеуты штурмовали более 10 000 человек, отмечает агентство AFP.
МВД объявило об отправке военных в Сеуту
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в соцсети X, что его правительство «мобилизовало все необходимые ресурсы» для «немедленного реагирования» на ситуацию в Сеуте. Министерство внутренних дел страны объявило о переброске военнослужащих «для поддержания безопасности» в городе.
Глава МВД Фернандо Гранде-Марласка планирует посетить эксклав 31 июля. Он назвал «образцовым» сотрудничество с властями Марокко. Обе страны намерены «в кратчайшие сроки» вернуть в Марокко тех, кто незаконно проник в Сеуту.
Власти Сеуты связывают резкий наплыв мигрантов с решением Верховного суда Испании, который в начале июля постановил, что мигранты, прибывающие по морю, не могут быть немедленно отправлены обратно через границу без надлежащей процедуры — в отличие от тех, кто въезжает в Испанию по суше (например, перелезая через пограничный забор), пишет агентство Associated Press.
Маршрут через испанские города-эксклавы Сеуту и Мелилью является одним из основных способов миграции африканцев в Западную Европу. Для многих мигрантов Марокко служит транзитной страной на пути в Европу.
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