«Сегодня ситуация еще хуже: прибывает больше людей, центры приема перегружены, и еще одна жизнь унесена морем», — написал Вивас в соцсети X. Позднее власти Сеуты сообщили о девяти утонувших людях, пытавшихся добраться до испанского эксклава в последние дни.

Этот приток мигрантов стал самым масштабным с 2021 года, когда границу Сеуты штурмовали более 10 000 человек, отмечает агентство AFP.