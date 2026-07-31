Трое кандидатов были исключены на основании нормы закона, запрещающей баллотироваться лицам, осуждённым за особо тяжкие преступления против человечности, мира, государства, а также за военные преступления, геноцид и преступления, связанные с терроризмом.

Ещё один кандидат не соответствовал требованиям по гражданству, один — по возрасту, а ещё один занимал должность, несовместимую с мандатом депутата Сейма.

Есипенко исключили после того, как ЦИК установил, что он не является гражданином Латвии. Розе не сможет участвовать в выборах, поскольку к дню голосования ему не исполнится 21 год.