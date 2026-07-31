На этой неделе из списка объединения «Центр согласия» был исключён Элмарс Вестерманис, из «Списка Гобземса» — Монта Криста Дервина, а из списка политической силы «Суверенная власть, Объединение младолатышей» — Робертс Берзиньш.
Ранее ЦИК вычеркнул депутата Рижской думы Эрика Стендзениекса от партии «Латвия на первом месте», Юрия Есипенко от «Центра согласия» и Ренарда Розе от Новой консервативной партии.
В итоге из списков исключены два представителя «Центра согласия» и по одному кандидату от Новой консервативной партии, «Латвии на первом месте», «Списка Гобземса» и объединения «Суверенная власть, Объединение младолатышей».
Трое кандидатов были исключены на основании нормы закона, запрещающей баллотироваться лицам, осуждённым за особо тяжкие преступления против человечности, мира, государства, а также за военные преступления, геноцид и преступления, связанные с терроризмом.
Ещё один кандидат не соответствовал требованиям по гражданству, один — по возрасту, а ещё один занимал должность, несовместимую с мандатом депутата Сейма.
Есипенко исключили после того, как ЦИК установил, что он не является гражданином Латвии. Розе не сможет участвовать в выборах, поскольку к дню голосования ему не исполнится 21 год.
Стендзениекс ранее был наказан за вождение в состоянии алкогольного опьянения и последующее управление автомобилем без водительских прав.
На выборы в 15-й Сейм поданы 14 списков кандидатов. Голосование пройдёт в начале октября.
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