По словам Валайниса, система уже тестировалась в Риге и Эстонии, где её применение разрешено. В Латвии автомобили с FSD якобы прошли около 12 000 километров без единой ошибки.

Министр считает, что нынешняя позиция CSDD ставит Латвию в менее выгодное положение по сравнению с соседними странами и мешает переходу к технологиям следующего уровня.

В Эстонии с мая новые автомобили Tesla могут использовать функции FSD, однако водитель обязан постоянно следить за дорогой и быть готовым немедленно взять управление на себя.