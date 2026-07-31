По его словам, стране нужно меньше бюрократии и больше готовности идти на разумный риск. Одним из вариантов могла бы стать специальная «песочница» в одном из городов, где производители автомобилей и автономных систем смогли бы тестировать свои решения, а полученный опыт использовался бы при разработке правил для всего ЕС.
На заседании этот вопрос вызвал спор между Министерством экономики и Министерством сообщения. Кулбергс выразил надежду, что сторонам удастся договориться о необходимом регулировании.
Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что его ведомство настаивает на том, чтобы Дирекция безопасности дорожного движения в ближайшие месяцы разрешила использовать в Латвии систему Tesla FSD в обычном дорожном движении.
По словам Валайниса, система уже тестировалась в Риге и Эстонии, где её применение разрешено. В Латвии автомобили с FSD якобы прошли около 12 000 километров без единой ошибки.
Министр считает, что нынешняя позиция CSDD ставит Латвию в менее выгодное положение по сравнению с соседними странами и мешает переходу к технологиям следующего уровня.
В Эстонии с мая новые автомобили Tesla могут использовать функции FSD, однако водитель обязан постоянно следить за дорогой и быть готовым немедленно взять управление на себя.
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