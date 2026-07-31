Подробности возможного проекта пока не раскрываются. Не названы потенциальные производители, объёмы заказов, сроки запуска производства и города, для которых могли бы выпускаться новые трамваи.

При этом у Латвии есть значительный исторический опыт транспортного машиностроения. Рижский вагоностроительный завод выпускал не только трамвайные вагоны, но и пригородные электропоезда, дизель-поезда и железнодорожные вагоны. После Второй мировой войны предприятие стало одним из крупнейших производителей электропоездов в СССР.