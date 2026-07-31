На заседании премьер, отраслевые министры, чиновники, руководители предприятий и эксперты обсуждали развитие крупных инвестиционных проектов и возможности латвийской промышленности. Одной из тем стало производство общественного транспорта внутри страны.
Подробности возможного проекта пока не раскрываются. Не названы потенциальные производители, объёмы заказов, сроки запуска производства и города, для которых могли бы выпускаться новые трамваи.
При этом у Латвии есть значительный исторический опыт транспортного машиностроения. Рижский вагоностроительный завод выпускал не только трамвайные вагоны, но и пригородные электропоезда, дизель-поезда и железнодорожные вагоны. После Второй мировой войны предприятие стало одним из крупнейших производителей электропоездов в СССР.
В частности, в Риге с 1962 по 1984 год серийно выпускались электропоезда ЭР2 — название расшифровывалось как «электропоезд рижский». Такие электрички десятилетиями использовались на пригородных маршрутах в разных республиках СССР, в том числе в самой Латвии.
Производство трамваев в Риге также имеет давнюю историю. С начала 1950-х годов трамвайные вагоны создавались в сотрудничестве Рижского вагоностроительного завода с городским трамвайно-троллейбусным предприятием.
На Рижском вагоностроительном заводе выпускали:
МТВ-82 — серийное производство перенесли в Ригу в 1949 году. На РВЗ изготовили около 1700 таких вагонов.
РВЗ-6 — главный рижский трамвай советского периода. Его выпускали с 1960-1961 годов до конца 1980-х. Всего было произведено более 6000 вагонов различных модификаций. Они работали во многих городах СССР. (на фото)
Ещё в 1923-1930 годах рижский завод изготовил около 40 трамвайных вагонов для самой Риги. А в начале XX века Русско-Балтийский вагоностроительный завод в Риге переделывал вагоны конки в прицепные вагоны электрического трамвая.
Таким образом, предложение о возвращении производства трамваев фактически означает попытку восстановить одну из традиционных отраслей латвийского машиностроения, которая в прошлом выпускала железнодорожный и городской транспорт для большого рынка.
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