«У меня вопрос к тем, кто посещает нудистский пляж. Мы с парнем часто ходим туда, чтобы спокойно позагорать без лишних глаз. Но по дюнам постоянно ходят мужчины старше 50 лет, нагло становятся на возвышении и смотрят. И это происходит не один раз — обходишь небольшой изгиб, а там снова то же самое. Что посоветуете делать с такими извращенцами?» — написала пользовательница Threads под именем @zaniit_.
Мнения комментаторов разделились. Некоторые отнеслись к жалобе с иронией и напомнили, что нудистский пляж остаётся общественным местом.
«Но ты же была голая — что мне ещё оставалось делать?» — пошутила одна из участниц обсуждения.
Другой пользователь предположил, что наблюдающие за пляжем мужчины просто не нашли себе более современного развлечения:
«Бедняжки, у них интернета нет».
Ещё один комментатор иронично связал происходящее с латвийским политиком Алдисом Гобземсом:
«Опять Гобземс разошёлся!»
В обсуждении звучали и советы выбирать более уединённое место. Сам заголовок исходного поста также содержал ироничную рекомендацию: «Чтобы не было лишних глаз, советую загорать на частной яхте».
При этом присутствие человека на нудистском пляже само по себе не даёт окружающим права навязчиво преследовать его, фотографировать без разрешения или вести себя угрожающе. Однако из публикации неясно, ограничивались ли мужчины наблюдением с дюн или предпринимали какие-либо другие действия.
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