Он призвал тех, кто ещё не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами. Подробности случившегося пока не раскрываются. Агентству LETA связаться с министром для получения дополнительной информации не удалось.
Днём ранее Домбрава советовал жителям Латвии отказаться от поездок в Беларусь и возвращения через эту страну.
«В условиях развёрнутой Беларусью миграционной гибридной войны безопасное передвижение между государствами может оказаться затруднено», — написал министр.
Домбрава также сообщил, что после встречи с министром внутренних дел Эстонии Игорем Таро получил подтверждение отправки дополнительных эстонских пограничников для укрепления внешней границы Латвии.
Режим усиленной охраны латвийско-белорусской границы продлён до конца 2026 года. Он действует из-за сохраняющегося потока нелегальных мигрантов в приграничных районах Лудзы, Краславы, Аугшдаугавского края, Даугавпилса и Резекненского края.
В 2025 году латвийские пограничники предотвратили 12 046 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. По гуманитарным причинам в страну пропустили 31 человека. В 2024 году были остановлены 5388 попыток, а в Латвию приняли 26 человек.
Tehnisku iemeslu dēļ Latvijas-Baltkrievijas robeža ir slēgta
Aicinām izmantot citus maršrutus tiem, kuri nav vēl atgriezušies Latvijā.
— Jānis Dombrava (@janisdombrava) July 31, 2026
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