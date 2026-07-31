Домбрава также сообщил, что после встречи с министром внутренних дел Эстонии Игорем Таро получил подтверждение отправки дополнительных эстонских пограничников для укрепления внешней границы Латвии.

Режим усиленной охраны латвийско-белорусской границы продлён до конца 2026 года. Он действует из-за сохраняющегося потока нелегальных мигрантов в приграничных районах Лудзы, Краславы, Аугшдаугавского края, Даугавпилса и Резекненского края.

В 2025 году латвийские пограничники предотвратили 12 046 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. По гуманитарным причинам в страну пропустили 31 человека. В 2024 году были остановлены 5388 попыток, а в Латвию приняли 26 человек.