Таро, посетивший на прошлой неделе латвийско-белорусскую границу, признал, что ситуация там очень серьезная. «Можно сказать, что на границе час пик. Белорусский режим сознательно отправляет этих мигрантов в лес, собирает их в специальных лагерях, готовит, дает им всевозможные инструменты для преодоления препятствий на внешней государственной границе Латвии. Ситуация довольно сложная», — сказал эстонский министр.

«Это часть общей тактики агрессии России, и Беларусь — ее союзник. Даже если они не действуют активно в военном смысле, они все равно поддерживают логистику и различные пути, которые используются для направления дронов в сторону Украины. И одной из форм этой поддержки является отправка нелегальных мигрантов в европейские страны, которые помогают Украине. Цель агрессоров — создать дополнительные проблемы и заставить тратить ресурсы», — продолжил министр.