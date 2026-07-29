Решение было принято после того, как в последние дни в Эстонии были обнаружены несколько десятков нелегальных мигрантов, которые первоначально незаконно пересекли границу Латвии со стороны Беларуси.
Таро, посетивший на прошлой неделе латвийско-белорусскую границу, признал, что ситуация там очень серьезная. «Можно сказать, что на границе час пик. Белорусский режим сознательно отправляет этих мигрантов в лес, собирает их в специальных лагерях, готовит, дает им всевозможные инструменты для преодоления препятствий на внешней государственной границе Латвии. Ситуация довольно сложная», — сказал эстонский министр.
«Это часть общей тактики агрессии России, и Беларусь — ее союзник. Даже если они не действуют активно в военном смысле, они все равно поддерживают логистику и различные пути, которые используются для направления дронов в сторону Украины. И одной из форм этой поддержки является отправка нелегальных мигрантов в европейские страны, которые помогают Украине. Цель агрессоров — создать дополнительные проблемы и заставить тратить ресурсы», — продолжил министр.
Он сказал, что нелегальные мигранты создают проблемы для всего общества. Когда миграционные центры переполнены, необходимы ресурсы для размещения этих людей, поиск переводчиков и других специалистов. Все это создает серьезную нагрузку, которую Латвия сейчас ощущает больше всего, но были и случаи, когда людей задерживали на территории Эстонии.
В последние дни в Таллинне было задержано более 30 мигрантов, прибывших после незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. Большинство из них намеревались отправиться дальше в Финляндию.
Таро сказал, что Эстония сейчас гораздо лучше подготовлена к возможным миграционным вызовам, чем несколько лет назад. В последние годы страна постоянно укрепляла внешнюю границу: построен забор, продолжается работа по размещению современных систем наблюдения и другого оборудования для контроля территории.
Он также подчеркнул, что сам забор не является абсолютным барьером. Его главная цель — дать пограничникам время для реагирования на попытки незаконного пересечения границы.
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