Охрану границы нельзя обеспечить только забором и инфраструктурой технического наблюдения, пояснил Ринкевич. Система технического наблюдения в Латвии еще не завершена, однако даже после ее окончания важной останется способность быстро реагировать на выявленные нарушения границы.

«Ни забор, ни инфраструктура сами по себе ничего не решают, если нет групп реагирования, способных очень быстро действовать», — сказал президент.

Он подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию, организованную Беларусью, поскольку незаконное пересечение границы связано также с деятельностью организованной преступности.