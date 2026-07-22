Как сообщили Национальные вооружённые силы в социальных сетях, нарушители пытались незаконно пересечь границу. Увидев латвийских военных, они начали вести себя агрессивно и бросать в их сторону куски дерева.
После применения слезоточивого газа мигранты продолжили игнорировать требования должностных лиц и не прекратили агрессивных действий. Лишь после предупредительного выстрела они отошли обратно на территорию Белоруссии.
«Это ещё один пример того, что нелегальная миграция используется как инструмент гибридной войны и сознательная провокация против Латвии и других стран на внешней границе Европейского союза и НАТО», — заявили Национальные вооружённые силы.
«Провокации на латвийско-белорусской границе продолжаются, подтверждая, что Белоруссия по-прежнему использует нелегальную миграцию как инструмент гибридной войны», — добавили в НВС.
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