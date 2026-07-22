После применения слезоточивого газа мигранты продолжили игнорировать требования должностных лиц и не прекратили агрессивных действий. Лишь после предупредительного выстрела они отошли обратно на территорию Белоруссии.

«Это ещё один пример того, что нелегальная миграция используется как инструмент гибридной войны и сознательная провокация против Латвии и других стран на внешней границе Европейского союза и НАТО», — заявили Национальные вооружённые силы.